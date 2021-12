Laboratorio privado dio resultados falsos sobre Ómicron en Guanajuato, advierte SSA

Guanajuato, 29 de diciembre (Zona Franca).– Los diagnósticos positivos por Ómicron que fueron dados a conocer por un laboratorio privado en Guanajuato no son certeros, por lo cual esta empresa podría ser suspendida.

Así lo señaló Daniel Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, quien mencionó que luego de varios análisis de parte de la Dirección General Contra Riesgos Sanitarios y la Dirección de Epidemiología, se logró determinar que estos cinco diagnósticos eran positivos a COVID-19 pero no coincidían con la variante Ómicron.

El funcionario estatal explicó que el laboratorio pudo haber dado este diagnóstico porque la variante de COVID-19 detectada no coincidía con otras comunes como la Delta.

Sin embargo, explicó que sólo el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, a nivel federal, puede confirmar si se trata de esta variante Ómicron o no. En este momento, ningún laboratorio privado puede hacer estas aseveraciones.

“Hasta el momento el INDrE no nos ha reportado ninguno, no quiere decir que posiblemente no haya caso o que posiblemente no nos vayan a reportar alguno de esta variante, que ya sabemos que se transmite con mayor rapidez, aunque no necesariamente sea más grave o más letal”, agregó.