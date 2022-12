El surgimiento de enfermedades prendió alarmas en este 2022 en México y el mundo

Durante este 2022 la población mundial no sólo tuvo que seguir lidiando con la presencia del COVID-19. Otras enfermedades, aunque no nuevas, sembraron el temor, como la Viruela del Mono, el cólera y la Hepatitis aguda infantil.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- La viruela del Mono, el cólera, la hepatitis aguda infantil, la rabia y recientemente la meningitis, son algunas de las enfermedades que durante este 2022 golpearon a México, y a otros países, sembrando temor entre la población, que no sólo se tuvo que cuidar del COVID-19 sino también de otros virus que están al acechó.

Fueron varias enfermedades con las que la población tuvo que lidiar durante este 2022, aunadas a la pandemia de coronavirus, que lleva dos años azotando al planeta. Una de las primeras enfermedades que resurgió de manera masiva fue la Viruela del Mono, la cual traspasó las fronteras de África, en donde se suelen presentan contagios de manera regular.

El pasado mes de mayo, Estados Unidos y algunos países de Europa confirmaron los primeros casos de la viruela del mono, enfermedad que sólo se había presentado en África de manera endémica y en algunos países del mundo de manera esporádica, por lo que tomó por sorpresa a las autoridades sanitarias de estas naciones ya que no se cuenta con una vacuna específica para combatir este padecimiento.

Según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en casos iniciales de viruela símica la infección se produce luego del contacto directo con animales infectados como monos, ardillas o ratas gigantes de Gambia, y enfatizó que los roedores son el principal reservorio del virus, y uno de los posibles factores de riesgo es una mala cocción de la carne de animales infectados.

Los contagios entre personas también tiene lugar por contacto estrecho con individuos contagiados, con sus lesiones, sus fluidos corporales y sus gotitas respiratorias, además, por tener contacto directo con objetos contaminados de algún paciente como prendas, toallas y ropa de cama.

Los síntomas que se presentan tras el contagio de la viruela símica, de acuerdo con un documento informativo que emitió la OMS, son: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía, ganglios linfáticos inflamados. Además, el signo más evidente son erupciones en cara, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en los ojos, la boca, en el cuello, la ingle y las regiones genitales o anales del cuerpo.

La OMS destacó que al inicio del desarrollo de los síntomas de la enfermedad estas lesiones son planas pero conforme avanza el tiempo se llenan de líquido. En la etapa final, se secan, se forman costras, mismas que se desprenden.

Desde el pasado 27 de mayo y hasta el 28 de noviembre, en México se confirmaron tres mil 362 casos de viruela del mono, según datos del Informe Semanal de Viruela Símica que realiza la Secretaría de Salud con base en el Informe Semanal sobre Viruela Símica en México por parte de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, mismo que señaló que por esta enfermedad, hasta el momento, se han presentado 11 defunciones, diez hombres y una mujer.

En una nota informativa emitida por la Secretaría de Salud de México el pasado 25 de julio, se explicó que el periodo de incubación de la enfermedad es de cinco a 21 días. Mientras que el cuadro clínico se divide en dos periodos, el primero, denominado prodrómico y que se presenta los primeros cinco días, en el que se presenta fiebre, dolor de cabeza intenso, linfadenopatía, lumbalgia, mialgias y astenia.

Aunque no se cuenta con una vacuna contra el virus símico, la vacuna contra la viruela convencional es eficaz hasta en un 85 por ciento, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pero no está disponible ya que el antiviral se dejó de producir cuando se erradicó el virus humano, en 1980. Sin embargo, algunos países han anunciado que están considerando adquirir la vacuna convencional.

Pero la viruela del mono, que recientemente fue renombrada mpox por la OMS para evitar “lenguaje racista y estigmatizante”, fue sólo una de las enfermedades que amenazó a la población mexicana durante este 2022. En meses recientes, un brote de meningitis ha despertado las alarmas en el estado de Durango.

MENINGITIS

Desde el pasado mes de octubre, en el estado de Durango se presentó un brote de meningitis, que hasta el 5 de diciembre ha cobrado de 22 personas, además de que se tienen confirmados otros 71 casos de esta enfermedad.

A inicios de octubre se empezaron a detectar varios casos de mujeres jóvenes con meningitis después de ser sometidas a procedimientos ginecoobstetricos, principalmente cesáreas, los cuales fueron en aumento progresivamente.

La situación prendió los focos de alerta sanitaria en la región en la que desde el pasado 15 de noviembre se conformó una comisión de personas expertas de diferentes áreas para trabajar en coordinación con autoridades estatales de Durango a fin de determinar las causas que han provocado el brote de los casos de meningitis.

Al respecto, el 29 de noviembre, el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que la presencia de casos de meningitis en Durango podría haber sido por la contaminación de productos farmacéuticos. “Presuntamente el uso de ciertos productos farmacéuticos, agujas, catéteres, contaminó a las personas mediante procesos de anestesia”, aunque precisó que “no toda la anestesia que se ponga va a causar estos efectos, no es por el anestésico en sí mismo, sino porque posiblemente se contaminó, lo que no está claro es en qué parte del proceso se contaminó”.

“Pudiera ser que los frascos del anestésico en su fabricación fueron contaminados, pero no tenemos evidencia para señalar eso, ni para descartarlo”, agregó durante la habitual conferencia de prensa del Presidente López Obrador, en donde destacó que existen dos tipos de investigación por los casos de meningitis en Durango: una de carácter sanitario, y otra pericial, a cargo de la Fiscalía del estado, para fincar responsabilidades.

“Las personas que estuvieron expuestas a un proceso anestésico de esta naturaleza desde mayo, cuando inició el periodo de riesgo, han estado en seguimiento. Si se detectan que tienen signos de enfermedad, se procede a ofrecerles tratamiento”, apuntó.

El pasado 1 de diciembre, López-Gatell habló nuevamente del tema en conferencia de prensa en donde explicó que el brote se detectó en cuatro hospitales privados de la entidad norteña, mismos que ya fueron clausurados como medida de precaución.

“La meningitis es una enfermedad infecciosa que inflama las envolturas del cerebro y de la médula espinal”, detalló el epidemiólogo, quien aclaró que esta enfermedad no se puede transmitir de persona a persona.

“La presunta causa de infección entre los pacientes fue a través de un procedimiento de anestesia. Hay un tipo de anestesia que se pone por medio de agujas directamente a la médula espinal y este tipo de procedimientos se utilizan en todo el país y en todo el mundo pues es un procedimiento estandarizado que, en condiciones habituales, es completamente seguro”, refirió el funcionario.

Asimismo, el especialista mexicano dijo que mil 400 mujeres están siendo estudiadas para detectar algún síntoma relacionado con la meningitis, pues pudieron haber recibido algún procedimiento de anestesia en estos hospitales, sobre todo, durante el parto (bloqueo epidural).

Los síntomas de la meningitis son: dolor de cabeza intenso, puede existir o no fiebre, alteraciones en el estado de conciencia e incluso crisis convulsivas, de acuerdo con los especialistas Carlos Aguirre Morales y Luis Ruano Calderón.

Ante la encomienda del gobernador @EVillegasV de brindar todo el apoyo y servicio médico, y con el respaldo del Gobierno Federal, en conjunto con el trabajo de médicos y expertos, la #SSD trabaja en la atención integral para salvar la vida de los pacientes con meningitis. pic.twitter.com/qmdoaFQKHU — Secretaría de Salud (@SSDurango) December 1, 2022

CÓLERA

El pasado 11 de septiembre, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) dio a conocer que se detectó un caso de cólera en el municipio de Villa de Zaachila, Oaxaca, por lo que autoridades de salud estatales establecieron un cerco epidemiológico, mientras que un Comité para la Seguridad en Salud se encargó de ejecutar actividades de barrido, promoción a la salud y búsqueda intencionada de casos, casa por casa, alrededor de unas mil familias.

Virginia Sánchez Ríos, titular de la Secretaría de Salud del estado, detalló que la paciente se trató de una adulta mayor de 68 años de edad, quien presentó una variante no toxigénica, que ocasiona gastroenteritis, “pero no situaciones de gravedad, como sucede en otros países, donde esta enfermedad sigue siendo endémica”, por lo que, agregó, la paciente acudió a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde fue atendida y casi de inmediato se reportó como estable, por lo que se le indicó que podría continuar su tratamiento en casa.

#QueNoSeTePase 📝

Para evitar las enfermedades diarreicas, recomendamos a la población desinfectar frutas y verduras, cocer los alimentos; lavarse las manos antes de la preparación e ingesta de productos comestibles y después de ir al baño. pic.twitter.com/FcuIn4inum — Servicios de Salud (@SSO_GobOax) September 11, 2022

Casi un mes después de haberse detectado ese caso, el 6 de octubre, la Secretaría de Salud (SSa) de México emitió un aviso epidemiológico a todas las unidades de salud, en el que solicitó que se mantuvieran atentas por personas con antecedente de viaje y sintomatología relacionadas con cólera. Esto luego de que se dio a conocer la presencia de brotes de dicha enfermedad en Haití, mismos que fueron reportados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“La Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública tiene capacidades diagnósticas completas, y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica está atento a la presencia de personas con síntomas compatibles con la enfermedad”, informó la Secretaría de Salud (SSa).

La dependencia recordó que el 2 de octubre de 2022, autoridades haitianas notificaron de dos casos confirmados de Vibrio cholerae O1, luego de obtener muestras de pacientes, tanto niños como adultos provenientes de Puerto Príncipe y Cité Soleil, que presentaron diarrea aguda severa. Hasta ese momento se habían detectado más de 20 casos sospechosos, incluidas siete defunciones.

Asimismo, en su aviso, explicó que el cólera es una enfermedad “extremadamente virulenta” que, además, “es una amenaza mundial para la salud pública y un indicador de inequidad y falta de desarrollo social. La transmisión del cólera está estrechamente ligada a un acceso insuficiente a agua salubre y a instalaciones de saneamiento. Las zonas de riesgo típicas son las son las demarcaciones periurbanas y los campos de desplazados internos o de refugiados”.

Detalló que se trata de una enfermedad diarreica aguda causada por la ingesta de alimentos o agua contaminados con Vibrio cholerae, en la que el periodo de incubación es de dos horas a cinco días. Asimismo, destacó que de no tratarse de manera inmediata, puede ser letal en cuestión de horas.

Subrayó que pese a que la mayoría de las personas infectadas no presenta síntomas, el Vibrio cholerae está presente en sus heces desde el primero hasta el décimo día después de la infección, lo que representa un riesgo para el resto de las personas. También señaló que la mayoría de los casos tienen síntomas leves o moderados, y sólo una minoría presenta diarrea acuosa aguda con deshidratación grave.

Entre los síntomas que puede presentar una persona con cólera se encuentran: diarrea con aspecto lechoso; vómitos, ambos estados puenden llevar a una deshidratación que se verá reflejada en la piel, que se puede ver seca y arrugada; náuseas; fatiga; ojos hundidos; sed extrema; y presión arterial baja.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud también emitió algunas recomendaciones para el personal de salud, a fin de disminuir el riesgo de ocurrencia de casos de esa enfermedad en el país y ante los recientes brotes de cólera en Haití, como:

-Lavado de manos con agua y jabón o solución base alcohol al 70 por ciento antes y después del contacto con el paciente.

-Uso de guantes y batas para contacto próximo con el paciente y para contacto con excreciones o secreciones.

-Aislamiento de pacientes en habitación individual o cohorte.

-Separación entre camas de más de un metro.

-Limpieza de desechos y materia orgánica con hipoclorito de sodio (lavandina o lejía) dilución (1:10).

-Limpieza del ambiente con hipoclorito de sodio (lavandina o lejía) dilución (1:100).

-Las personas que cuiden de niños que utilizan pañales y de personas incontinentes deberán seguir de manera estricta las mismas precauciones citadas más arriba, sobre todo la referente a higiene de manos (después del cambio del pañal y tras el contacto con las excretas). Se recomienda además la remoción frecuente de los pañales sucios.

Hasta el pasado 22 de noviembre, el Ministerio de Salud y Población de Haití (MSPP) dio a conocer que se tenían detectados 938 casos confirmados de cólera y 202 muertes por esta enfermedad así como 11 mil 39 casos sospechosos en 10 departamentos del país.

RABIA

Pese a que México fue validado desde hace varios años como una nación libre del virus de la rabia transmitida de perros a humanos, durante este 2022, se presentaron algunos casos aislados.

El 11 de noviembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó a México como un país libre de rabia, virus Lyssavirus, transmitida de perros a humanos. Casi dos años después, el 6 de julio de 2021, el Gobierno mexicano celebró “15 años sin registro de casos de rabia humana transmitida por perros”.

A través de un reporte, la OMS, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), destacó que México era el primer país a nivel mundial en conseguir la validación por parte de este organismo internacional “por eliminar esta enfermedad como problema de salud pública”.

“México se convirtió en el primer país del mundo en recibir la validación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por haber eliminado la rabia transmitida por el perro como problema de salud pública”, se indicó en el reporte, en el que se destacó que tal situación no fue un “accidente”, ya que para lograrlo se requiere de “determinación política, planificación cuidadosa y ejecución meticulosa”, enfatizó Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

En su reporte, la Organización Mundial de la Salud explicó que para que México lograra eliminar los contagios de rabia de perros a humanos, desde los años 90 en el país se implementaron campañas masivas de vacunación en perros, mismas que eran y son hasta el momento gratuitas, así como sensibilización de la sociedad, vigilancia continua y diagnóstico oportuno, lo que derivó en una disminución de la enfermedad, por lo que “el país pasó de registrar 60 casos de rabia por perros en personas en 1990, a 3 casos en 1999 y cero casos desde el 2006”, destacó la OMS.

“Al eliminar la rabia humana transmitida por perros, México está mostrando al mundo que poner fin a las enfermedades infecciosas para las nuevas generaciones es posible y es el camino a seguir”, comentó la Doctora Carissa F. Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Directora Regional para las Américas de la OMS.

No obstante, pese a las previsiones que se han tomado, al menos cuatro personas han sido afectadas por el virus de la rabia durante este 2022, transmisión que, de acuerdo con autoridades de Salud y medios locales, se dio por medio de otras especies, como murciélagos y caballos. Por ejemplo, el 18 de abril, en Jalisco se reportó la muerte de un hombre de 41 años luego de que se contagió con este virus tras sufrir la mordedura de un murciélago.

La Secretaría de Salud de esa entidad emitió un comunicado en el que detalló que la víctima era un habitante del municipio de El Salto, quien el pasado mes de enero fue mordido por murciélago en la mano derecha, agresión que se registró en el municipio de Chapala.

“La rabia es una enfermedad infecciosa aguda causada por el virus Lyssavirus, ocasiona inflamación del encéfalo y tiene una alta letalidad. Se considera una zoonosis porque se trasmite al humano a través de animales infectados, animales domésticos como perros y gatos, por ganado bovino o por animales silvestres como pueden ser quirópteros (murciélagos), zorros o zorrillos, a través de la mordedura, rasguño, o el contacto de la saliva del animal con mucosas o la piel con una herida”, explicó la dependencia jalisciense.

Según información recogida por el portal El Sudcaliforniano, en Baja California Sur al menos tres personas fueron contagiadas de rabia luego de ser mordidas por caballos, sin embargo, como recibieron atención médica de manera pronta, los pacientes no sufrieron mayores complicaciones y sobrevivieron.

Información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), indica que pese a que la rabia es una enfermedad mortal es prevenible, ya que en caso de que exista la sospecha de ser portador del virus se debe buscar atención médica de inmediato o de lo contrario este puede afectar el sistema nervioso central y causar la muerte.

Los CDC subrayan que la rabia se propaga a través de mordidas o rasguños de un animal infectado, por lo que en varios países la rabia sigue presente en animales domésticos, como perros y gatos, que son los que, principalmente, contagian a los humanos.

Los primeros síntomas que una persona infectada con rabia presenta son similares a los de la gripe común, entre los que se encuentran la fiebre y el dolor de cabeza, pero conforme avanza el tiempo, aparecen signos como: náuseas, vómitos, confusión, salivación excesiva, dificultad para tragar, lo que a su vez provoca miedo al intentar beber líquidos. También se presentan alucinaciones, insomnio y parálisis.

HEPATITIS AGUDA INFANTIL

El pasado 5 de abril, Reino Unido reportó a la OMS los primeros 10 casos de hepatitis aguda infantil, enfermedad que afectó a menores de 10 años de edad, y quienes antes del contagio fueron reportados como sanos. Tres semanas después, los casos aumentaron a 169, mismos que tuvieron lugar en 11 países diferentes, la mayoría en Europa y Estados Unidos, según información del organismo de Salud a nivel mundial.

Por ello, la OMS emitió una alerta sanitaria y algunas recomendaciones para hacer frente a la enfermedad, que indicó, afecta a menores de entre un mes y 16 años de edad, previamente sanos, quienes desarrollan repentinamente hepatitis o inflamación del hígado a menudo causada por virus. La ictericia, la diarrea y el dolor abdominal fueron los síntomas que los afectados presentaron.

“La hepatitis leve es muy común en los niños después de una variedad de infecciones virales, pero lo que se está viendo en este momento es bastante diferente”, comentó en ese momento Graham Cooke, profesor de enfermedades infecciosas en el Imperial College de Londres. Algunos de los niños en el Reino Unido requirieron atención especializada y otros más necesitaron un trasplante de hígado.

La mayoría de los casos se produjeron en Europa, desde el pasado mes de enero, en países como Dinamarca, Inglaterra, Francia, Irlanda, Israel, Italia, los Países Bajos, Noruega, Escocia, España y Reino Unido, más tarde en Estados Unidos, en Illinois y Carolina del Norte. No obstante, en México también se reportaron al menos 21 casos de esta enfermedad.

El 17 de mayo, Hugo López-Gatell, Subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud federal, habló respecto a los casos en el país, los cuales, sostuvo, fueron una cantidad “de casos identificados muy pequeña”, por lo que aseguró que dicha enfermedad no era “rápida propagación” en el país y, detalló que se estaban estudiando 17 casos en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), y se esperaba analizar cuatro más que se reportaron un día antes los estados de San Luis Potosí, Sinaloa y Durango.

“El elemento positivo es que el análisis de los datos, tanto de México como del mundo, sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación”, comentó el Subsecretario en la habitual conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Respecto a la información emitida por la OMS sobre que no se había logrado determinar la causa del brote, ni que estuviera relacionado con otros tipos de hepatitis como la A,B, C, D y E, López-Gatell señaló que “ni en México ni en el mundo existe evidencia para confirmar o para descartar cuál es la causa de esta hepatitis, no se puede asegurar que sea infecciosa y no se puede descartar que sea infecciosa”.

El 20 de junio, el Gobierno de México emitió un comunicado en el que reiteró que no se había logrado determinar la causa de la misma, y que ninguno de los casos en México “tienen relación geográfica o por antecedentes de viaje”, por lo que en el país se “estableció una colaboración con las áreas epidemiológicas”, y se capacitó al “personal de salud y se tiene una mesa de trabajo para que los afectados reciban la mejor atención”.

Respecto a los síntomas, detalló que los menores pueden presentar coloración amarilla de la piel y los ojos; orina oscura y heces blanquecinas; dolor abdominal; diarrea y vómitos; debilidad; así como inflamación de estómago, por lo que exhortó a los padres y madres de familia estar al pendiente de los pequeños.

– Con información de AP, Europa Press, Xinhua y Romina Gándara.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.