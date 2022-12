Florida investigará show de drag queens por actuación explícita frente a menores

Madrid, 29 Dic. (EUROPA PRESS).- El Gobierno del estado estadounidense de Florida ha anunciado este miércoles la apertura de una investigación por un espectáculo drag con temática navideña después de haber recibido “múltiples quejas” de que la actuación fue “sexualmente explícita” si bien había sido “anunciada para niños“.

El Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida (DBPR, por sus siglas en inglés) ha detallado que está investigando activamente el asunto, incluidas imágenes de video y fotografías del evento, advirtiendo de que “tomará medidas”, según ha recogido The Hill.

El Secretario de prensa del Gobernador de Florida Ron DeSantis, Bryan Griffin, ha detallado que el departamento planea recolectar cualquier evidencia difundida en redes sociales en su investigación, que incumbe al Centro de Artes Escénicas de la ciudad de Broward, el lugar que acogió el espectáculo de drag queen.

El centro podría perder su licencia de venta de alcohol y su capacidad para operar como negocio en Florida, según el comunicado del Ejecutivo estatal, si bien hasta el momento no se han puesto en contacto con el centro, según ha detallado un trabajador del Broward Center en declaraciones recogidas por el citado medio.

“All Ages” Drag Queen Christmas Mega Thread 🧵

Yesterday, a blatantly sexualized show meant to groom children was hosted in Austin, TX.

This is a national tour with 36 shows in 18 different states, including DC.

There is much to go over so it will be covered in this thread ⤵️ pic.twitter.com/5mmLaJG3TY

— Tayler Hansen (@TaylerUSA) December 15, 2022