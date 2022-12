AMLO responde al #EsClaudia con lección de historia donde Muñoz Ledo es protagonista

El Presidente ha respondido con esa historia a un reportero que le preguntó por la campaña, por todo el país, con espectaculares, para promocionar a Claudia Sheinbaum. “#EsClaudia”, dicen los promocionales que nadie sabe bien a bien con qué se pagaron. “Al que se quiere pasar de listo no le va bien”, dijo. Y más duro, aún: “Es contestar de cómo el que aspira y juega sucio, o actúa de manera ventajosa, o se quiere pasar de listo, no le ayuda, se le revierte, tiene un efecto de boomerang, por eso hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo”.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).– Es una historia de 20 años atrás. Habían pasado muchas cosas, en vorágine: Porfirio Muñoz Ledo le dio la espalda a la izquierda en el cambio de siglo (1999-2000) y traicionó, por su ambición al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y no le importó lanzarse como candidato presidencial por un partido menor y de muy mala fama: el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).

Pero después, cuando sus números no le daban, Muñoz Ledo dio la vuelta completa. De izquierda a derecha y con trampa. Se fue con Vicente Fox Quesada. Declinó por su candidatura cuando vio que todas las tendencias favorecían al Partido Acción Nacional (PAN). Y luego, cuando el guanajuatense ganó la Presidencia, le aceptó un puesto. Y luego regresó, con la cola entre las patas, a refugiarse, otra vez, en la izquierda.

Andrés Manuel López Obrador era el Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y era víctima del acoso presidencial: Fox no lo quería como persona, y tampoco como candidato a la Presidencia por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Lo acosaba. Vinieron las marchas, las movilizaciones, después de que desaforaron a López Obrador desde los tres poderes: la Suprema Corte, la Cámara de Diputados, la Presidencia de la República. Y en una de esas, el mismo López Obrador invitó a Muñoz Ledo como orador. Aceptó. Tomó el micrófono, y zas: el abucheo. Duro abucheo.

La historia es conocida, pero toma relevancia porque nunca antes había sido contada por López Obrador, como hoy. Y no sólo por eso es relevante. También por el contexto.

El Presidente ha respondido con esa historia a un reportero que le preguntó por la campaña, por todo el país, con espectaculares, para promocionar a Claudia Sheinbaum. “#EsClaudia”, dicen los promocionales que nadie sabe bien a bien con qué se pagaron. Y ha venido crítica muy dura, incluso desde adentro mismo de Morena. Y a esa crítica, de manera muy delicada pero contundente, se ha sumado López Obrador, líder del movimiento.

“Al que se quiere pasar de listo no le va bien”, dijo. Y más duro, aún: “Es contestar de cómo el que aspira y juega sucio, o actúa de manera ventajosa, o se quiere pasar de listo, no le ayuda, se le revierte, tiene un efecto de boomerang, por eso hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo”.

Así comenzó su anécdota el mandatario: “Cuando fue lo del desafuero, resulta que había pasado la elección del 2000, se da una ruptura en el PRD, porque querían la candidatura a la Presidencia, tenían derecho a optar por ella, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. En las encuestas estaba mejor posicionado Cárdenas, hasta me tocó hablar con el Licenciado Muñoz Ledo, de que podía ser candidato a Jefe de Gobierno y que si iba en pareja unida con el Ingeniero Cárdenas podíamos ganar, esto antes de la campaña del 2000, estaba por terminar yo en la presidencia del PRD”.

“Primero hablé con Cárdenas y luego con Muñoz Ledo, que si él aceptaba me ofrecía a ser su jefe de campaña. Desayunamos, buscaba la unidad, yo tenía pensado regresar a Tabasco para intentar ser Gobernador”, recordó.

En aquel momento, AMLO había terminaba su periodo en la presidencia del PRD “con buenos resultados”. “Está mal que yo lo diga, pero ganamos gubernaturas que no se habían ganado: Tlaxcala, Ciudad de México, Baja California Sur, desplazamos al PAN como segundo en la Cámara de Diputados, porque el proyecto de [Carlos] Salinas era que se estableciera un bipartidismo, un gatopardismo, donde cambia uno y otro pero sigue lo mismo, es un sistema de simulación que querían establecer donde no importaba el pueblo, y nos dedicamos a romper eso”, enfatizó.

“No me imaginaba que unos meses después iba a ser candidato yo. Pero Muñoz Ledo me dice: ‘He sido candidato a todo, he tenido todos los cargos, y sólo me falta ser candidato a la Presidencia, entonces quiero ser candidato’. Entonces se elige en el PRD a Cárdenas y el Licenciado se va con el PARM [Partido Auténtico de la Revolución Mexicana] y cuando viene la ola azul, que se ve que Fox va a ganar, él se sum, gana Fox y creo que le ofrecen ser Embajador, pero al ser gente de prestigio, termina por no gustarle”, subrayó.

Entonces, ya con López Obrador como Jefe de Gobierno, “Muñoz Ledo viene a verme y me dice: ‘Quiero ayudar’, le digo que venga y me ayudaba creo como asesor, no se sabía pero sí teníamos relación, lo estimo mucho, como estimo al Ingeniero Cárdenas, por eso me puede decir que soy Hitler o Stalin”.

Entonces ocurrió el proceso de desafuero: “Como Jefe de Gobierno, Fox decide desaforarme con Creel (…), la alianza PRI-PAN, me desaforaron, pero la gente se moviliza y me saca adelante, me rescata el pueblo con grandes manifestaciones, ya no les queda más que dar marcha atrás y regreso al Gobierno, pero en una de esas marchas, yo traigo un problema en la pierna, vengo caminando con mucho dolor”.

Fue cuando recordó la anécdota con Muñoz Ledo, en uno de los mitines contra el desafuero: “Llegamos al Zócalo y tenía que hablar, con el dolor, me acuerdo que Martí Batres estaba de conductor, le digo que me de tiempo para que me reponga –tenía una bursitis– pero en eso volteo a ver al Licenciado Muñoz Ledo y digo ‘ahí esta la solución’. Porque Zócalo y el Licenciado qué más, la gente va a estar a gusto, va a ser un buen discurso y me va a dar tiempo de recuperarme”.

“Me dice que sí quiere hablar, pero la gente se había quedado con lo de la elección, cuando lo anuncian una rechifla generalizada, porque se había adherido a Fox, pero yo ni siquiera lo percibí, nunca imaginé, si no, no le digo, pero la gente no olvida, esto es una lección para que no se menosprecie al pueblo”, reflexionó López Obrador.

“Es contestar de cómo el que aspira y juega sucio , o actúa de manera ventajosa, o se quiere pasar de listo, no le ayuda se le revierte, tiene un efecto de boomerang, por eso hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo”, concluyó contundente.