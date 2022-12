De AMLO a Lula, y de Messi a CR7: políticos y futbolistas lamentan muerte de “O Rei”

La figura y el peso del legado de Pelé impactó en el mundo luego de darse a conocer su fallecimiento, el cual desató un sinfín de emotivos mensajes en redes sociales.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- Personajes importantes del futbol, políticos y celebridades han extendido sus condolencias por la muerte de Edson Arantes do Nascimento, mayormente conocido como Pelé, un jugador que se convirtió en todo un ícono a nivel mundial y que el día de hoy falleció a los 82 años de edad luego de una ardua batalla contra el cáncer.

Ante la triste noticia, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales dedicadas al astro futbolístico que marcó y fascinó a generaciones de fanáticos.

“Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero de 2021: ‘Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre'”, compartió el mandatario junto a una imagen de Ronaldinho.

CONDOLENCIAS DE PERSONAJES POLÍTICOS

“Es una pena la muerte del gran Pelé. Fue el ídolo de muchos en varias generaciones, me incluyo. Un ejemplo como futbolista y como ser humano (no cualquiera). Descanse en paz”, sostuvo el expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa.

A su vez, el Canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón se unió a los mensajes de pésame e indicó que, en 1970, tuvo la oportunidad de verlo jugar.

“Lamento mucho el fallecimiento de Pelé. Tuve en suerte verlo jugar en 1970 y recibirlo en la Jefatura de Gobierno como visitante distinguido. Jugador inigualable y símbolo de muchos sueños logrados de Latinoamérica. Condolencias a sus familiares ,numerosos seguidores y amigos”, escribió en un primer mensaje.

Más tarde, con un “descanse en paz”, el Secretario de Relaciones Exteriores compartió una imagen junto al astro del futbol.

“Tuve el privilegio que los brasileños más jóvenes no tuvieron: Vi a Pelé jugar, en vivo, en (los estadios de) Pacaembu y Morumbí. Jugar no, vi a Pelé dar un espectáculo, porque cuando él tenía el balón, siempre hacía algo especial, que con frecuencia terminaba en un gol. Debo confesar que estaba enojado con Pelé, porque siempre destrozaba a mi Corinthians. Pero antes que nada, lo admiraba… Pocos brasileños han llevado el nombre de nuestro país tan lejos como él”, escribió Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente electo de Brasil.

“Tan diferente del portugués como era el idioma, los extranjeros de los cuatro rincones del planeta pronto encontraron una manera de pronunciar la palabra mágica: ‘Pelé’. Pelé nos dejó hoy. Se fue a hacer mesa en el cielo con Coutinho, su gran compañero en el Santos. Ahora tiene la compañía de tantas estrellas eternas: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona… Dejó una certeza: nunca había habido un 10 como él. Gracias, Pelé”, finalizó en un hilo de Twitter.

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, también extendió algunas palabras en memoria de Pelé, a quien reconoció como uno de los mejores futbolistas en la historia.

“Nos ha dejado uno de los mejores futbolistas de la historia. Recordaremos siempre aquellos años en donde Pelé deslumbró al mundo con sus habilidades. Un gran abrazo a su familia y al pueblo de Brasil que lo llevará en el corazón”, escribió.

Por su parte, el exmandatario boliviano Evo Morales expresó su consternación por el fallecimiento y señaló que Pelé fue el mejor futbolista en la historia de Brasil.

“Muy consternado por la partida del hermano Edson Arantes do Nascimento, #Pelé, el mejor jugador brasilero de futbol del mundo. Nuestra solidaridad a su familia, a sus amigos y admiradores. #Pelé vivirá por siempre en la memoria de quienes admiran y practican el futbol”, compartió.

El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, también reconoció el impacto de la partida del futbolista. Obama destacó que Pelé fue “uno de los atletas más reconocidos del mundo” y que “entendió el poder de los deportes para unir a las personas”.

"Pelé fue uno de los más grandes en jugar este hermoso juego. Y como uno de los atletas más reconocidos del mundo, entendió el poder de los deportes para unir a las personas. Nuestros pensamientos están con su familia y todos los que lo amaron y admiraron", publicó en redes sociales.

CONDOLENCIAS DEL MUNDO FUTBOLÍSTICO

“Un simple adiós al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que impacta al mundo entero del futbol en este momento. Fue una inspiración para muchos millones, un referente de ayer, hoy y siempre. El afecto que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Jamás le olvidaremos, y su recuerdo perdurará por siempre en todos y cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz, Rey Pelé”, Cristiano Ronaldo, futbolista estelar de Portugal.

“Tu lugar está al lado de Dios. Mi rey eterno. Descansa en paz”, Roberto Rivelino, compañero de Pelé en la selección brasileña que se coronó en el Mundial de México 1970.

“Antes de Pelé, el 10 era sólo un número. Leí eso en algún lugar y momento de mi vida. Pero esa frase está incompleta. Yo diría que antes de Pelé el fútbol era sólo un deporte. Pelé cambió todo. Transformó el fútbol en arte y entretenimiento. Dio voz a los pobres, a los negros y, por encima de todo, dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil elevaron su posición gracias al Rey! Ahora se ha ido, pero su magia perdurará. ¡Pelé es eterno!”, Neymar, astro actual de la selección brasileña.

“El rey del futbol nos ha dejado, pero su legado no se olvidará nunca. RIP, REY”, Kylian Mbappé, crack actual de la selección de Francia.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

Lionel Messi, el hombre que hace unos cuantos alzó la Copa del Mundo junto a la selección argentina y quien también marcó por siempre su huella en el futbol mundial dedicó un corto mensaje y una serie de imágenes en memoria de Pelé.

“Descansa en paz, @pele”, publicó en Twitter.

“Con la muerte de Pelé, el fútbol ha perdido a una de sus grandes leyendas, si no es que a la mayor. Como todas las leyendas, el Rey parecía inmortal. Hizo que la gente soñara y siguió haciéndolo por generaciones y generaciones de amantes de nuestro deporte. ¿Quién, de niño, no soñó ser Pelé?”, Didier Deschamps, seleccionador de Francia.

“Será muy difícil encontrar a otro Pelé. Pelé tuvo todo lo que debe tener un jugador. Ágil, saltaba como ninguno. Podía patear con ambas piernas, era físicamente fuerte y valiente No hubo nadie como Pelé”, César Luis Menotti, seleccionador argentino campeón del mundo en 1978 y compañero de Pelé en el club brasileño Santos.

“Adiós al rey, al maestro del juego bonito”, club Chelsea de Inglaterra.

“Estamos entristecidos por saber del fallecimiento de Pelé, leyenda del fútbol brasileño y uno de los grandes de todos los tiempo, quien hizo tanto por el juego bonito. Descanse en paz”, club Manchester City de Inglaterra.

“Gracias por la alegría que trajiste a los aficionados al futbol en todo el mundo”, club Machester United de Inglaterra.

La Selección Mexicana externó sus condolencias con un mensaje en el que expresó que “hoy el mundo del futbol llora la partida de O Rei”.

“Despedimos a una leyenda que vivirá eternamente. Descanse en paz, Edson Arantes do Nascimento, Pelé”, compartió en Twitter.

“Estoy profundamente conmovido por la partida de Pelé. La CBF rendirá todos los homenajes posibles al mayor deportista de todos los tiempos. Pelé es eterno y siempre trabajaremos para preservar su historia y perpetuar su legado”, señaló el presidente de la Confederación Brasileña de Futbol, Ednaldo Rodrigues.

Por su parte, la Federación Peruana de Futbol dedicó unas sentidas palabras en un comunicado, en el que expuso el legado del astro brasileño y mandó condolencias a sus familiares y amigos.

“Pelé deja un legado grabado en los ojos de quienes tuvieron el privilegio de verlo jugar, y de quienes hoy disfrutamos de las historias que se escribieron con su juego. Enviamos un mensaje de condolencias a sus familiares y amigos por este difícil momento. Descansa en paz, O Rei”.

CONDOLENCIAS DE CELEBRIDADES

Pelé no marcó sólo al ámbito futbolístico, ya que diversas celebridades externaron su pesar por su fallecimiento, entre los que se encuentra Sylvester Stallone, actor de Hollywood que protagonizó películas de acción y cuyo nombre siempre se ligará al de “Rocky”.

“¡PELE EL GRANDE! ¡Que descanse en paz! Este era un buen hombre”, escribió, y publicó una fotografía junto al futbolista.

Por su parte, Florinda Meza, conocida por sus papeles junto a Roberto Gómez Bolaños, envió sus condolencias a los brasileños.

“Lo siento, mis amados brasileños… no hay palabras, Pelé era una leyenda del fútbol. Deseo que hoy esté con mi Rober, pateando los dos un balón con chanfle y festejando juntos un gol eterno”.

“Tuve la suerte de conocer a Pelé, y juntos sacamos la Copa del Mundo para empezar el torneo 06. Fue un honor tenerlo a mi lado, guiándome en un momento tan grande. Mis condolencias a su familia y amigos”, escribió la supermodelo de los noventas Claudia Schiffer.

“Mi queridísimo amigo, tantas aventuras bonitas con VOCÊ, tanto cariño, tiempos inolvidables, hoy todos esos recuerdos vuelven a mi vida y me llenan de tristeza, hoy te has ido de nosotros pero no te vamos olvidar jamas. No solamente has sido el Rey del fútbol, si no que has sido el Rey del cariño con una vida ejemplar. Fuiste amigo de tus amigos y estoy en la certeza que el mundo está consternado, pero tu espíritu se queda entre todos nosostros de una manera universal. Maestro de maestros, que Dios te guarde. Te quiero para siempre”, publicó Julio Iglesias.

ADIÓS A UN ASTRO

Pelé, el rey brasileño del futbol, único en ganar tres Copas del Mundo y una de las máximas figuras deportivas del último siglo falleció el jueves. Tenía 82 años.

El astro, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de excelencia del futbol y símbolo del jogo bonito brasileño, se había sometido a un tratamiento contra el cáncer de colon desde 2021 y permaneció hospitalizado el último mes.

Su agente Joe Fraga, confirmó el deceso.

Considerado ampliamente como uno de los mejores futbolistas de la historia, Pelé pasó casi dos décadas fascinando a los aficionados y superando a sus rivales, como el máximo goleador en la historia del club brasileño Santos y de la selección.

Su gracia, virtudes atléticas y habilidad increíble hipnotizaron a seguidores y rivales por igual. Orquestó un estilo rápido y fluido de juego que revolucionó el futbol –una suerte de baile semejante a la samba que llevaba además la elegancia de Brasil a la cancha.

Condujo a Brasil a la élite futbolística y se convirtió en un embajador global de su deporte a lo largo de una trayectoria que comenzó en las calles del estado de Sao Paulo, donde pateaba una pelota improvisada con una media rellena de trapos o papeles.

En el debate sobre quién ha sido el mejor futbolista de la historia, el nombre de Pelé aparece siempre, a menudo junto al del también fallecido Diego Maradona y a los de dos jugadores aún en activo: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

-Con información de AP