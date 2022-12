Vivienne Westwood, diseñadora clave del punk y el “new wave”, muere a los 81 años

Madrid, 29 de diciembre (Europa Press).– La diseñadora de moda británica Vivienne Westwood ha muerto este jueves a los 81 años en su casa en Clapham, al sur de la capital de Reino Unido, Londres, según han dicho sus representantes en un comunicado publicado en su perfil oficial de Twitter.

Su esposo y socio creativo, Andreas Kronthaler, ha asegurado que Westwood vivirá en su corazón. “Hemos estado trabajando hasta el final y ella me ha dado muchas cosas para seguir adelante”, ha informado la cadena BBC.

29th December 2022.

Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.

The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV

— Vivienne Westwood (@FollowWestwood) December 29, 2022