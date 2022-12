Helicóptero se estrella en el Golfo de México; buscan a 4 personas que iban a bordo

Por Sara Cline

Luisiana, EU, 29 de diciembre (AP) — La Guardia Costera de Estados Unidos está buscando a cuatro personas que estaban a bordo de un helicóptero que se estrelló en el Golfo de México el jueves en la tarde.

El helicóptero se estrelló a eso de las 8:40 a.m. CST cuando estaba despegando de una plataforma petrolera, indicó el oficial Jose Hernandez, vocero del Distrito 8 de la Guardia Costera basado en Nueva Orleans.

Las tripulaciones que realizaban la búsqueda por bote y helicóptero no habían detectado señales de ellos para media tarde.

“Seguimos buscándolos, a los cuatro”, dijo Hernandez. “No hemos encontrado a nadie”.

#BREAKING: 36-year-old David Scarborough, an oil rig worker from Lizana, Mississippi, was on the helicopter that crashed about 10 miles off the coast of Louisiana Thursday afternoon. https://t.co/TKhTvXfFG3 pic.twitter.com/V587dKSCqu

— WLBT 3 On Your Side (@WLBT) December 29, 2022