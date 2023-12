Anuario, 10 ¬ Las élites venden a Xóchitl Gálvez como “bomba electoral”. No atinan

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).– El furor por el “fenómeno” Xóchitl Gálvez, cuyo proyecto presidencial fue construido por oligarcas, medios, periodistas, intelectuales y los partidos oposición más longevos de México, fue muy efímero entre su ascenso y su caída, que proyecta hundirse.

Y desde los sectores partidarios, intelectuales, académicos y mediáticos de derecha se construyó la narrativa de una mujer que sacudía el tablero político y aplastaría al proyecto de la Cuarta Transformación, colocándose al nivel del propio Presidente Andrés Manuel López Obrador. Era todo un “fenómeno”.

De hecho, en apariencia el detonante de su candidatura fue que López Obrador no le abrió las puertas de Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica, el 12 de junio, luego de ganar un amparo con la asistencia jurídica de Mariana Calderón Arámburu, abogada de Claudio X. González.

Todo se fue concatenando para encumbrar a Gálvez como la candidata presidencial de la derecha: El 3 de julio, el presidente López Obrador dijo tener información que González Guajardo había decidido que ella sería.

Dos semanas después, insistió en que la narrativa de Gálvez era una farsa: “Sus intelectuales orgánicos, expertos, publicistas, les recomendaron que había que buscar a alguien que hubiera nacido en un pueblo y con apariencia de ser una gente del pueblo. Un poco el engaño de cuando (Vicente) Fox, de que era una gente sincera, deslenguado, que iba a acabar con las tepocatas y con la corrupción y muchos se lo creyeron”.

López Obrador había revelado dos días antes los contratos por mil 400 millones de pesos de las dos empresas de Gálvez, que supuestamente había obtenido mediante el influyentismo y luego diría que también era una farsa el proceso interno para ungir a Gálvez.

El 10 de julio, dos semanas después de que Gálvez anunció que cambió la búsqueda de la Jefatura de Gobierno por la Presidencia, el escritor Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, ensalzó el “fenómeno” del que hablaba toda la oposición.

“Lo inesperado del momento mexicano es la irrupción de Xóchitl Gálvez. Se debe a muchos factores, pero uno, central, es que agrietó la fortaleza mayor de López Obrador, que es su discurso”, escribió en su columna de Milenio.

Según Aguilar Camín, jefe de un amplio grupo académico que ha dominado instituciones, la Senadora del PAN tiene un discurso alternativo, un habla que conecta con la gente y que tiene, sobre el discurso del Presidente, las ventajas de la frescura, la fluidez y el humor, que nace de la persona misma.

Nadie, enfatizó Aguilar Camín, había podido tocar el mando narrativo de López Obrador, ni sus rivales ni la realidad y eso sacó al Presidente de la zona de confort donde sus dicterios eran la última palabra.

Y en la apoteosis, el escritor colocó a Gálvez, con sus réplicas, como la vencedora insólita ante López Obrador:

Otro personaje del ámbito intelectual, Jesús Silva Herzog-Márquez, decía el 6 de julio: “Hay que hablar de Xóchitl Gálvez. El ascenso de su fenómeno político es en verdad extraordinario. Yo no recuerdo un despegue tan vertiginoso”.

Y el 17 de julio, en Reforma, siguió con los elogios, desmintiendo que ella fuera un instrumento de los oligarcas: “Xóchitl Gálvez no es muñeco en el guiñol de los oligarcas”.

El abogado se impresionaba porque Gálvez respondía a López Obrador su historia personal y a toda crítica.

“El tono en que lo ha hecho es refrescante porque combina firmeza y gracia. El aplomo con el que Gálvez se planta ante el odio y las mentiras del presidente no le quitan la sonrisa. No replica a la polarización con polarización, no imita los odios, no se escapa con divagaciones ideológicas”.