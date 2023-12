La moneda mexicana cierra 2023 poderosa: “Histórico”: Bloomberg. “Insólito”: Heath

Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, calificó como “insólito” la apreciación del peso frente al dólar este 2023.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).– Como pocas veces en la historia, el peso mexicano fue durante 2023 uno de los protagonistas del mercado financiero. Con el dólar estadounidense negociándose en 16.9666 unidades, la moneda mexicana despidió el año con una apreciación de 12.99 por ciento, una ganancia anual histórica.

Con estos datos, la moneda mexicana se ubicó como la segunda con mejor desempeño en los mercados emergentes en el 2023, después del peso colombiano, el cual se apreció 20.11 por ciento, de acuerdo con datos de Bloomberg e Investing, dos de las plataformas financieras más importantes en el mercado.

El repunte del peso fue respaldado por factores como las remesas y la tendencia del nearshoring, que consiste en la relocalización de manufactura a los lugares más próximos a su consumo.

De acuerdo con análisis de Bloomberg e Investing, esta ganancia es un hecho histórico que jamás se había visto desde que la divisa local se negocia bajo el régimen del libre mercado.

Eikon de LSEG, una plataforma de análisis financiero monitoreada por Reuters, destacó por la mañana que el peso mexicano se encaminaba a registrar su mejor desempeño anual desde 1989.

Con una escasa liquidez en el mercado debido al periodo vacacional, la divisa mexicana cerró por debajo de las 17 unidades este viernes. A las 09:30 horas cotizaba en 16.9100 pesos por billete verde y finalizó en 16.9666 unidades, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

El tipo de cambio perforó el nivel de 17.00 pesos por dólar el viernes 22 de diciembre y durante las últimas tres sesiones (del 27 al 29 de diciembre) la apertura y el cierre del peso frente al dólar se ubicó por debajo de ese nivel.

En el año, el tipo de cambio peso-dólar tocó un máximo de 19.5355 pesos por dólar el 3 de enero y un mínimo de 16.6262 pesos por dólar el 28 de julio, no visto desde el 3 de diciembre del 2015, siendo marzo el mes de mayor volatilidad.

Con el tipo de cambio actual, el precio del dólar estadounidense en México se alejó de los pronósticos del consenso de analistas, quienes hasta mediados de diciembre aún veían que la paridad cambiaria se ubicaría por encima de las 17.50 unidades al cierre del 2023.

En cuanto al tipo de cambio FIX, que es determinado por Banxico como referencia en transacciones internacionales, cerró el 2023 en 16.9190 pesos por dólar.

“El tipo de cambio cierra el año en 16.9190, con un promedio de 17.338. La apreciación del peso este año fue algo insólito, algo que nadie pudo haber previsto”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

The tipo de cambio cierra el año en 16.9190, con un promedio de 17.338. En 2023, el cierre fue 19.4715 y el promedio 20.1204. La apreciación del peso este año fue algo insólito, algo que nadie pudo haber previsto. https://t.co/gyi4dDplPK — Jonathan Heath (@JonathanHeath54) December 29, 2023

