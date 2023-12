Falso VIDEO de tanques entrando a Villahermosa ¬ Putin y AMLO NO ayudarán a Milei

Por Marcos Martínez Chacón, León Ramírez y Abril Mulato

WASHINGTON (AP).- Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

____

Publicación distorsiona declaraciones de Biden sobre recaudación

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al Presidente estadounidense Joe Biden diciendo que comprar una casa en su país costará entre 700 mil millones y un billón de dólares en los próximos años.

LOS HECHOS: La publicación utiliza un fragmento de una entrevista concedida por Biden en 2021 a una televisora estadounidense en la cual se refirió a un plan a través del cual su Gobierno buscaba lograr una mayor recaudación fiscal; no dijo que eso costará adquirir una vivienda en Estados Unidos.

Una publicación que circula en Instagram incluye el videoclip de la entrevista de Biden para decir falsamente que el mandatario declaró que comprar una casa en su país costará cientos de millones de dólares. La publicación utiliza el fragmento para mofarse del Presidente estadounidense.

La grabación dura sólo unos cuantos segundos y muestra un texto que dice: “¿Cuánto costará comprar una casa en los próximos años?”.

Pero al hacer búsquedas de palabras clave en Google, The Associated Press corroboró que la secuencia corresponde al fragmento de una entrevista que Biden dio el 12 de mayo de 2021 al canal de televisión estadounidense MSNBC, en la que habló de planes para incrementar la recaudación.

Durante la charla con la periodista Lawrence O’Donnell, de MSNBC, Biden habló sobre las negociaciones que en ese entonces su administración llevaba a cabo con legisladores republicanos para lograr la aprobación de su plan de infraestructura federal.

El Presidente dijo que buscaba ofrecer a los legisladores opositores un plan de recaudación para lograr mayores recursos con el fin de financiar el plan de infraestructura, cuyo costo inicialmente ascendía a 2.8 billones de dólares. Biden dijo que la mayor recaudación podría obtenerse al contratar más personal en la agencia de recaudación fiscal estadounidense, IRS.

La frase dicha por Biden fue: “Por ejemplo, hay una situación en la que hay una estimación de un monto entre 700 mil millones de dólares y un billón 300 millones de dólares, si contratamos más agentes del IRS y vamos tras aquellos individuos que evaden impuestos”.

Tras las negociaciones entre demócratas y republicanos, el Congreso finalmente aprobó un plan de infraestructura de un billón de dólares, cifra menor debido a las reducciones que sufrió ante las demandas republicanas. El plan fue una de las promesas de campaña ofrecidas por el demócrata durante los comicios de 2020.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

Biden no declaró que es amigo de mandatario venezolano

LA AFIRMACIÓN: Biden declaró recientemente que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, es su amigo.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook asegura falsamente “JOE BIDEN SE DECLARA AMIGO DE NICOLÁS MADURO”.

El mensaje acompaña un video en donde un conductor relata que durante una conferencia de prensa del 20 de diciembre Biden fue cuestionado por un suceso con el que “prácticamente” aceptó “al Gobierno de Venezuela como legítimo” al realizar un intercambio de presos con el Ejecutivo de Maduro.

La semana pasada, Estados Unidos liberó a Alex Saab, un aliado cercano del Presidente venezolano detenido en 2020, en un canje por 10 estadounidenses encarcelados en el país sudamericano y la extradición del contratista de defensa fugitivo Leonard Glenn Francis, conocido como “Fat Leonard”, quien está vinculado a un escándalo de sobornos en el Pentágono, informó el Gobierno estadounidense.

En la grabación, el conductor asegura que Biden declaró en la reunión con medios que “parece que Maduro hasta el momento está manteniendo su compromiso para unas elecciones libres” y que fue cuestionado por miembros de la prensa por sus palabras, pero en ningún momento menciona que Biden haya declarado “ser amigo” de Maduro.

Lo que Biden exactamente dijo fue: “Parece que Maduro, hasta el momento, está manteniendo su compromiso para unas elecciones libres, aunque aún no lo ha hecho. Tenemos un largo camino por recorrer, pero está bien hasta el momento”.

AP revisó el video en su totalidad y confirmó que no se presenta evidencia que pruebe que esto ocurrió, únicamente el conductor comenta que ”fue un cambio muy extraño que nadie esperaba” y opina “que el presidente está siendo inconsistente con ese tipo de declaraciones”.

El 23 de diciembre AP reportó que los republicanos, compartiendo el sentir de muchos en la oposición respaldada por Estados Unidos, dijeron que la liberación de Saab sólo serviría para alentar a Maduro a continuar por un camino autoritario.

La Casa Blanca fue muy clara al asegurar que no dudará en restablecer las sanciones en caso de que el Gobierno de Venezuela no cumpla con los compromisos electorales establecidos durante las negociaciones con la oposición. Una recompensa de 15 millones de dólares con el fin de detener a Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York también continúa vigente, aseguró.

AP informó que funcionarios del Gobierno de Biden dicen que obtener la libertad de estadounidenses detenidos injustamente y rehenes en el exterior es una prioridad del Gobierno que requiere negociaciones complicadas.

Estados Unidos ha efectuado varios canjes de presos con Venezuela en los últimos años, incluido uno en octubre de 2022 para liberar a siete estadounidenses, entre ellos, cinco directivos de la petrolera Citgo, que tiene su sede en Houston, a cambio de dos sobrinos de la esposa de Maduro encarcelados en Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

____

Video no muestra tanques en el suroeste de México, se grabó en Turquía en 2016

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra tanques del Ejército mexicano llegando a Villahermosa, en el estado de Tabasco, ante una ola de violencia en la que se registraron disparos, quema de vehículos e intentos de motines en tres prisiones.

LOS HECHOS: El video no muestra la respuesta del Ejército ante los disturbios en Tabasco, que causaron cinco muertes. El clip con los tanques se compartió en redes sociales desde 2016, vinculado al intento de golpe de Estado en Turquía.

Publicaciones que se difunden en Facebook y X, anteriormente conocido como Twitter, utilizan un video antiguo para advertir sobre una ola de violencia sucedida en un estado del sureste mexicano.

El viernes por la noche se registraron disturbios en tres cárceles, balaceras y quema de vehículos en Tabasco, sucesos que no son habituales en este estado.

Sin embargo, es falso que el video esté relacionado con esta situación. Con una búsqueda inversa AP detectó que el mismo video con los tanques se compartió en Twitter el 15 de julio de 2016.

El investigador de seguridad Ruslan Trad, del Digital Forensic Research Lab, compartió este video afirmando que se trataba de tanques entrando a Turquía. “Esta es una grabación de Yuskudar, Estambul”, agregó en la red social. En enero, AP contactó con Trad, quien confirmó para otra nota que el video no estaba grabado en México.

AP reportó en julio de 2016 que un grupo de soldados turcos utilizaron tanques de guerra para ingresar a las ciudades en una rebelión que fue reprimida por las fuerzas leales al Gobierno y enormes masas de civiles que se lanzaron a las calles.

Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador de Tabasco, criticó la difusión de desinformación tras los hechos violentos del viernes, que dejaron cinco personas muertas.

Buenas tardes, me permito compartirles nuestro comunicado oficial: pic.twitter.com/xPkfhxgWGI

— El periodista de AP León Ramírez verificó esta información.

____

Publicación sobre presidentes ruso, mexicano y argentino no es real

LA AFIRMACIÓN: Los presidentes ruso Vladímir Putin y mexicano Andrés Manuel López Obrador ayudarán al mandatario de Argentina, Javier Milei, a sacar de la miseria a su país.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook señala: “Putin y AMLO ayudarán a Milei a salir de la miseria”.

El mensaje está acompañado de un video en el que un conductor dice: “Amigas y amigos, argentinos están pidiendo la ayuda internacional. Mucha gente trae la consigna de ‘pues ni modo ellos se lo buscaron’, pero obviamente los mexicanos no se caracterizan por la apatía, la empatía es parte del mexicano”.

Posteriormente asegura que a pesar de todo lo que ha dicho Milei en contra del Presidente mexicano, éste ha señalado que se debe “buscar la manera para apoyar” y que los argentinos puedan salir adelante en esta crisis detonada en el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

Pero en el video no se incluye ninguna evidencia de que López Obrador haya expresado que ayudará a Milei. De hecho el conductor dice más adelante que quien está pidiendo que López Obrador ayude a Milei es en realidad un influencer.

Después muestra un video en el que el Youtuber argentino “Ariel te lo muestra” se dirige al Presidente de Argentina y le pide que llame por celular a López Obrador y le pregunte cómo puede solucionar los problemas de Argentina.

En el video también se presenta un fragmento de la conferencia de prensa de López Obrador del 11 de diciembre en la que habló de Argentina y de una de las políticas de Milei, pero en el encuentro con medios tampoco dijo que “ayudaría a Argentina” a combatir la miseria.

“Voy a decir algo: porque nosotros no seguimos las recomendaciones de los neoliberales”, dijo López Obrador. “Le deseo que le vaya bien al pueblo de Argentina, pero quien llegó a la Presidencia una de las cosas que planteó es que no iba a haber inversión pública, pero ese es el pensamiento neoliberal puro. No saben que con inversión pública… Bueno, el tren, todos los miles de trabajadores es inversión pública. ¿Por qué creció el sureste al doble que el norte en el primer semestre de este año? Por la inversión pública”.