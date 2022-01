Playlist: La búsqueda por el amor y los tropiezos de la vida adulta

Playlist es una historia de decepciones y tropiezos de la vida adulta, pero también es un filme que acaba con todas esas expectativas que nos hicieron aprender de pies a cabeza a través de la fuerza de su protagonista. La cinta está disponible de forma gratuita en My French Film Festival hasta el 14 de febrero.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– “El amor verdadero te encontrará al final. Te darás cuenta de quién era tu amigo. No estés triste, sé que lo estarás, pero no te des por vencido hasta que llegue el amor verdadero…”, reza la canción “True love will find you”, del fallecido cantautor estadounidense Daniel Johnston.

Casi podemos sentir palmaditas en la espalda y escuchar un “¡Ánimo, no te desanimes!” con esta canción al igual que cuando terminamos de ver un comedia romántica después de una ruptura amorosa y en la que buscamos un mensaje oculto como consuelo que nos diga: “Tranquilo, esto fue sólo un ensayo ahí vienen el bueno. Sólo sé paciente”.

Las canciones, los libros, la publicidad, las películas… nos hablan del amor romántico sin parar, nos bombardean por todos lados con sus historias y crecemos con ello. ¿Cómo no imaginar esa idea, desearla? ¿Cómo se despega uno de ese terrible expectativa?

Sophie, interpretada por la actriz francesa Sara Forestier, también creció con esas expectativas, las que nos repitieron una y otra vez diciéndonos que íbamos a encontrar al amor de nuestra vida y que tendríamos el empleo de nuestros sueños y que viviríamos felices el resto nuestros vidas. Así lo cuenta la cinta Playlist de Nine Antico.

Sophie Legal, una veinteañera que desea vivir de sus dibujos, no quiere desprenderse de esta idea. Ella misma lo dice, necesita de un amor al cual aferrarse para poder seguir adelante. Y cuando cree haber encontrado al “bueno” en su cabeza suena “True love will find you”, el espectador es testigo de cómo se pinta un nuevo nombre en pantalla y todo brilla para un nuevo comienzo, pero termina por ser parte de un disco rallado que se repite una y otra vez. Un capítulo más que termina con un mal sabor de boca.

Nuestra protagonista lucha contra ella misma. Odia su trabajo como mesera, busca nuevas oportunidades que la acerquen a dibujar, y la par está interesada en encontrar el amor en algunos de los hombres que se cruzan por su camino. Podría ser un autor de cómics, el vendedor de una tienda de colchones o el cocinero del restaurante en el que trabaja al que creyó haberle escuchado decir “Te amo”, pero que en realidad dijo “Te llamo”, un abismo de significados que sólo abren una brecha a malentendidos.

Nada parece funcionar, ni su vida ya independizada de sus padres que aprovechan sus visitas para presionar sobre su futuro. Lo único que la ayuda a seguir es la amistad de Julia, a quien da vida la actriz Laetitia Dosch, su cómplice perfecta que la ayuda a salir de la cama cuando no siente motivos o cuando la crisis de los 30 le sopla en la nuca.

Playlist, que forma parte de la selección de My French Film Festival, es una pseudoautoficción de la creadora de cómics Nine Antico que se inspiró en la incertidumbre que ella misma vivía en sus 20 para contar esta historia.

“Me apropié del texto asociándolo a algo que me resultaba familiar: esas ganas, cuando tenía veinte años, de saber hacia dónde quería ir, sin saber si iba a funcionar, y la impresión de que todo se venía abajo en cuanto me apoyaba en algo, que todo era inestable. La búsqueda del amor se mezclaba con la búsqueda existencial. ¡Era el caos total! Yo quería dirigir una comedia violenta que describiera el estado de vulnerabilidad, de rabia y de porosidad que se puede experimentar antes del inicio de la vida adulta”, dijo la directora en una entrevista para Cineuropa.

La creadora de cómics como Girls Don’t Cry (2011), El sabor del paraíso (2011) y Hotel california (2016) se vio inspirada en estos mismos para darle forma a Playlist. Un mensaje feminista, los tonos blanco y negro y la voz en off emergieron justo de este mundo para enmarcar historia.

Playlist es una historia de decepciones y tropiezos de la vida adulta, pero también es un filme que acaba con todas esas expectativas que nos hicieron aprender de pies a cabeza a través de la fuerza de nuestra protagonista.

La cinta puede ser vista de forma gratuita en la página de MyFrenchFilmFestival.com generando únicamente un registro.

No sobra decir que la película le rinde homenaje a su nombre con un poderoso soundtrack integrado por, aparte de Daniel Johnston, y canciones más punk con Catisfaction, Bitpart y Lispector

