Presidenciables | VIDEO: El protagonismo del presidente del INE lo mete a la lista

El protagonismo del Consejero Presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello lo ha colocado en la lista de los que se preparan para correr la carrera presidencial. Él mismo ha reconocido que ha recibido ofertas en ese sentido. Pero independientemente de esto, ¿puede hacerlo? ¿Qué dice la Ley al respecto?

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– Videos, declaraciones tronantes, una abierta confrontación con el Gobierno federal y con el partido Morena, y luego, para rematar los días, su asistencia a las plenarias de los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y del De la Revolución Democrática (PRD). Lorenzo Córdova Vianello es una figura pública y compite, en exposición mediática, con cualquier presidente de partido o con cualquier Secretario de Estado.

No es común. Aunque con la fundación del Instituto Federal Electoral (IFE) José Woldenberg tuvo una amplia atención de los medios —nacía el primer órgano autónomo a cargo de las elecciones después de décadas de reclamo de fraudes—, la mayoría de los presidentes del Instituto (Nacional Electoral, en la actualidad) han sido protagonistas pero no por su activismo, sino por los colaterales de su propio desempeño.

Woldenberg, sí, era la novedad después de un siglo de elecciones organizadas desde el Gobierno federal. Pero luego vinieron otros menos protagónicos que, cuando subieron a las portadas de los diarios y a los noticieros electrónicos, lo hicieron no por voluntad propia sino por dudas sobre su gestión. Es el caso de Luis Carlos Ugalde, hoy un consultor, pero acusado de haber permitido violaciones a la Ley que llevaron a cuestionar la validez del proceso electoral más importante a su cargo: el de 2006.

Para ciertos círculos, este protagonismo ha metido a Córdova Vianello en la lista de los que se preparan para correr la carrera presidencial. Algunos dicen que el protagonismo es porque quiere preparar su propio camino para 2024. Incluso él mismo reveló en noviembre pasado, al participar en la inauguración del Foro de la Juventud por el Futuro de la Ciudadanía en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que la oposición le había ofrecido ser candidato presidencial, una propuesta que, dijo, desestimó.

“Ha habido expresiones que lo han planteado (ser candidato presidencial) pero he sido muy claro y contundente con mi respuesta. Yo tengo una responsabilidad que cumplir al frente del INE hasta el 3 de abril de 2023″, dijo en esa ocasión.

Y agregó: “yo soy presidente del INE y tengo una responsabilidad como presidente del INE que es seguir manteniendo con ejercicio de autonomía e independencia, autonomía frente a cualquier poder, frente al poder qué pasó y frente al poder actual, frente a los poderes que vendrán, autonomía e independencia frente a cualquier partido político”.

Pero independientemente de lo que él mismo piense o lo que otros planteen, ¿puede Lorenzo Córdova ser candidato presidencial en 2024? ¿Qué dice la Ley al respecto?

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en el punto cuatro de su Artículo 100 que ni el Consejero Presidente ni los demás integrantes del Instituto podrán asumir un cargo público, una vez concluido su encargo, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.

En el caso de Lorenzo Córdova, su gestión frente al INE terminará hasta abril de 2023. Él mismo ha señalado que su objetivo es finalizar su mandato y retornar a su actividad como académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

No obstante, en caso de haber querido participar en el próximo proceso federal hubiera tenido que renunciar como Consejero del INE a mediados de noviembre del año pasado, para volverse un aspirante elegible y haber podido participar en las precampañas que por Ley deben iniciar la tercera semana de noviembre y no superar los 60 días.

El viernes, Córdova habló en la plenaria del PRD sobre el tema e indicó que el plazo vence el 2 de junio. Pese a que la Ley es clara al estipular que un Consejero no puede ocupar un cargo ni ser postulado para el mismo durante los dos años posteriores al término de su encargo.

La Ley refiere en ese sentido que las precampañas inician la tercera semana de noviembre del año anterior al proceso electoral federal, mientras quienes busquen registrar una candidatura para la campaña a Presidente deben hacerlo entre el 15 al 22 de febrero del año que habrá elecciones.

DE PLENARIA EN PLENARIA

En los últimos días, Lorenzo Córdova avivó de nueva cuenta los señalamientos en su contra de ser imparcial, luego de que asistiera a la plenaria de los diputados del PAN para criticar la Reforma Electoral que ha planteado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual aún no ha sido presentada al Congreso.

Ahí insistió que pese a la posibilidad y pertinencia de una reforma, con las reglas actuales el Instituto puede organizar los próximos comicios de 2024, un proceso que no le tocará conducir ya que su gestión al frente de este organismo autónomo culmina en abril del año próximo.

Los reclamos de Córdova se enmarcan en la disputa que ha mantenido con el Presidente López Obrador y su partido Morena. El Consejero ha criticado al Gobierno por hacer recortes al Instituto y minar su autonomía así como en una potencial reforma que —ha dicho— busca implementar un control gubernamental. El Presidente y su partido, por su parte, han cuestionado el protagonismo de la autoridad electoral y la imparcialidad con la que se ha conducido el propio Córdova, como sucedió con su asistencia a la plenaria panista.

“El presidente del INE encabezando el Congreso, la Convención del PAN, de un partido, cuando debería de ser una autoridad imparcial y cuidar las formas porque la forma es fondo. Pero no. No se dan cuenta, o no les importa”, dijo la mañana del viernes el Presidente López Obrador. “Hay que verle también la parte positiva”, agregó.

“Yo lo que veo como positivo es que se va terminando con la simulación, que era un elemento central de la política. El que las leyes se respetaban en la forma para violarse en el fondo. Ya de antemano se sabía quién iba a ganar. En los medios igual. Había candidatos independientes pero del pueblo, no del poder”, abundó.

En respuesta, Córdova aseguró el viernes, luego de asistir a la plenaria del PRD, que no acudía a estas reuniones de legisladores de partidos opositores “a levantarle la mano a un candidato” al tiempo que descartó una confrontación.

El Consejero Presidente señaló además que sólo ha tenido “dos patrones” en su vida: “La UNAM y el IFE, luego el INE”. Además, reiteró que no se postulará con ningún partido rumbo al proceso electoral para las elecciones presidenciales de 2024 y que no renunciará para poder cumplir con el plazo mínimo de dos años de no participar en el órgano electoral previo a los comicios.

“El 2 de junio se vence ese plazo para mí [para registrarse]. El 3 de junio tengan toda la certeza que voy a ser presidente del INE, he sido designado con una enorme responsabilidad hasta el 3 de abril de 2023, hasta entonces voy ejercer el cargo a plenitud. Si alguien me quiere buscar los esperaré el 4 de abril de 2023”, dijo.

