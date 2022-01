Militares lo torturaron con FCH, la CNDH le falló. Oscar no piensa rendirse tan fácil

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– Óscar Kabata y su madre, Laura, mantienen desde hace 10 meses un plantón frente a las oficinas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la avenida Industria Militar de la Ciudad de México, para exigir justicia porque hace 12 años el joven fue privado de la libertad y torturado por militares en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Pero a la indiferencia de los militares, que no han cumplido la recomendación que acredita las violaciones a derechos humanos, se suma que recientemente personal de la CNDH insultó y golpeó a Óscar, lo que derivó en el despido de un coordinador general del organismo.

El 17 de diciembre de 2021 Óscar Kabata se manifestaba afuera de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero al salir del baño del organismo fue agredido por trabajadores. El joven grabó un video en él se observa cómo Ángel Gómez Garza, excoordinador general de Administración y Finanzas, lo insultó.

—Gracias por la putiza que me dieron (sic.) —reclamó Óscar.

—La que te voy a poner —le respondió Gómez Garza, quien también lo llamó “maricón”.

Por ello, la CNDH informó la semana pasada que desde el 21 de diciembre el funcionario fue cesado, aunque sigue sin precisar qué pasó con los otros tres trabajadores que también violentaron al joven víctima de tortura.

Laura Kabata denunció en entrevista que aunque en un comunicado publicado el 24 de enero la CNDH dijo que personal del organismo amenazó e intimidó a su hijo, en realidad Óscar fue golpeado y las heridas fueron confirmadas por un médico legista.

ACUSAN INDIFERENCIA

Además de la violencia del personal de la CNDH, la Sedena no ha avanzado en el cumplimiento de la recomendación 38VG/2020 donde se acreditó que los derechos de Óscar fueron violados en 2009 porque fue retenido durante cuatro días junto a su compañero Víctor, quien fue torturado y asesinado, ambos en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua que lanzó Felipe Calderón.

Aunque Laura, Óscar y otras familias mantienen el plantón frente a la Sedena desde marzo, Laura Kabata comenzó a protestar en la Ciudad de México desde enero de 2021 frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Este 20 de enero, contó, pensaron que serían escuchados ya que el Secretario de Gobernación Adán Augusto López les prometió una reunión para atender su caso, pero no se presentó.

Laura Kabata también acusó a la Secretaría de Gobernación de ser indiferente con su caso.

“Ha sido una indiferencia total, una ignorancia total a nosotros. La respuesta que nos dan es que el señor Secretario no está enterado de la situación, eso me decían también del Presidente López Obrador, que no estaba enterado de la situación, en ese entonces me fui al Zócalo a protestar y lo único que sacamos fue el desalojo por la fuerza. Espero que esta no sea la situación que al señor Secretario le den rápido la información y entienda y analice bien el caso de mi hijo”, expuso.