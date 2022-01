VIDEO: Espectadora interrumpe final del Abierto de Australia; seguridad la neutraliza

Melbourne, 30 de enero (EFE).- Una espectadora saltó a la pista del estadio Rod Laver del Melbourne Park en el transcurso del noveno juego del segundo set de la final que disputan el ruso Daniil Medvedev y el español Rafael Nadal, aunque fue rápidamente neutralizada por las fuerzas de seguridad del Abierto de Australia.

La espontánea presente en la grada superó el cordón de vigilancia e irrumpió por el fondo de la pista, donde restaba el jugador ruso. Sin embargo, fue atrapada pronto por numerosos miembros de la seguridad y el encuentro apenas se interrumpió unos minutos.

Las fuerzas de seguridad sacaron a rastras a la espectadora de la cancha y el choque continuó sin mayores contratiempos. Nadal al saque y Medvedev al resto en el segundo set de la final del Abierto de Australia.

La joven intentó mostrar una pequeña pancarta que decía “abolid la detención de refugiados” en alusión al protagonismo que ganó el serbio Novak Djokovic, en contraste con los propios refugiados, cuando tuvo que alojarse en un centro de asilados.

Some bozo just jumped out of the stands onto the court (probably about three meters), got dragged out.#AusOpen pic.twitter.com/u4xzjTaIEf

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 30, 2022