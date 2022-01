El buen patrón y Madres paralelas se coronan ganadoras de los Premios Feroz

Los conocidos como “Globo de oro españoles” han reconocido como Mejor actor protagonista a Javier Bardem, quien ha mostrado sus agradecimientos al director Fernando León de Aranoa por haber creado una historia sin la que “nada de esto sucedería”, a Juan Carlos Corazza y a todos sus compañeros, tanto de reparto como nominados.

Zaragoza (España), 29 de enero (EFE).- La película de comedia El buen patrón dirigida por Fernando León de Aranoa y Madres paralelas de Pedro Almodóvar han coprotagonizado los Premios Feroz, al alzarse cada una con tres estatuillas en una gala cinematográfica española en la que también ha triunfado la serie Venga Juan, que se ha llevado tres de los cuatro galardones a los que aspiraba.

En esta novena edición, presentada por los cómicos Nacho Vigalondo y Paula Púa, los ganadores han podido recibir, tras el premio, el aplauso de los admiradores que les esperaban frente al Auditorio de Zaragoza, que ha acogido este sábado una gala distendida en la que los invitados han disfrutado de una cena en mesas redondas.

La presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que otorga los galardones, María Guerra, ha agradecido en su intervención la presencia de los rostros políticos -como los ministros Iceta y Díaz- al “demostrar que el audiovisual español importa y el compromiso con la cultura es firme y profundo.

El galardón a Mejor película dramática ha ido a parar a Maixabel, una historia real sobre el terrorismo de ETA producida por Koldo Zuazua, Juan Moreno y Guillermo Sempere que indaga en la superación del dolor causado.

“Es muy difícil hacer una película así en un momento como este, en el que hay tantos blancos y negros, y tantas posturas tan alejadas. Sospecho que lo que hicieron estas personas de sentarse, a pesar de estar tan lejos, es lo que ha llegado al público”, ha señalado la directora Icíar Bollaín.

La cinta reconocida como Mejor película de comedia ha sido El buen patrón, producida por Fernando León de Aranoa, Javier Méndez y Jaume Roures, quien ha definido la cinta como “una denuncia de la impunidad”.

“Estoy muy contento de que la categoría en la que ha sido premiada haya sido comedia; alguien dijo que se trataba de hacer una comedia con los materiales actuales del drama”, ha dicho por su parte su director, quien ha recordado también en su discurso las dificultades que ha pasado la industria en los últimos dos años.

El orensano Rodrigo Cortés ha sido reconocido como Mejor dirección por El amor en su lugar (Love Gets a Room), un romance musical que homenajea al teatro en el gueto de Varsovia en 1940, en el que dos jóvenes se enamoran y olvidan su difícil situación.

“El estado natural de una película es que no exista. Me siento agradecido por todos los que han conseguido que se materialice una improbabilidad estadística”, ha asegurado el director, que además ha dado las gracias a “los que hacen cosas porque no lo pueden evitar”.

Petra Martínez ha sido para los críticos la Mejor actriz protagonista por el personaje de María en La vida era eso, que sirve de punto de partida para encontrarse y enamorarse.

La artista, que ha sido ovacionada por los asistentes y que ya estuvo nominada a Mejor actriz de reparto en la primera edición de Los Feroz, ha admitido estar “muy emocionada” y ha utilizado su espacio para normalizar y romper con el tabú de la masturbación.

“Hoy me toca a mí, pero no quiere decir que mi trabajo sea mejor que el de ninguno, porque no lo es. Ya sabéis cómo es esto, unas veces toca y otras no, porque es una lotería”, ha dicho el también aspirante al Goya.

Urko Olazabal por Maixabel y Aitana Sánchez-Gijón por ‘Madres paralelas’ han levantado las estatuillas a mejores intérpretes de reparto. Olazabal ha agradecido este papel que le ha hecho “volar”, mientras que Inma Cuesta ha puesto voz a las palabras de Sánchez-Gijón, que no ha podido acudir al estar de gira, pero que ha agradecido a Almodóvar haberle ofrecido “una de las experiencias más gratificantes de su vida”.

El premio a Mejor guión lo firma Fernando León de Aranoa por El buen patrón, una cinta elegida para representar a España en la 94 edición de los Óscar de Hollywood y que también cuenta con 20 nominaciones en los Premios Goya de este año.

La Mejor música original ha ido a parar a Alberto Iglesias por Madres paralelas, el Premio Feroz Cinetools al Mejor tráiler a Miguel Ángel Trudu, por La abuela, y el Mejor el cartel ha sido el de Madres paralelas, de Javier Jaén, que levantó la polémica por mostrar un pezón.

En el capítulo de series, el mejor audiovisual dramático ha sido Cardo, una radiografía de la gente nacida en los 90, creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda, quienes se han mostrado orgullosas de “pertenecer a una generación que lucha, crea y da oportunidades”.

Rujas, ha sido escogida también como Mejor actriz protagonista por ese mismo trabajo. “¡Se puede!”, ha sido su principal mensaje en un discurso en el que ha destacado el “trabajo, esfuerzo, entrega, amor y búsqueda personal”.

En series de humor, Diego San José, creador de Venga Juan se ha hecho con la siguiente estatuilla dedicada a la Mejor serie de comedia por su sátira política protagonizada por Javier Cámara, que ha interpretado a Juan Carrasco y le ha servido para alzarse con el galardón a Mejor actor protagonista de una serie al reflejar las miserias, carencias y mediocridades de un político que comete errores.

Cámara ha recibido el galardón junto a su compañera María Pujalte, Mejor actriz de reparto. Juntos han gritado en el escenario: “¡Nos habéis dado una alegría!”.

Enric Auquer ha sido premiado como Mejor actor de reparto por Vida perfecta, una serie de Leticia Dolera, que narra la historia de tres mujeres en plena crisis existencial.

El Premio Feroz Arrebato, que ensalza lo mejor del cine independiente y los documentales del año, ha ido a parar en la categoría de No Ficción a Adrián Silvestre, director del documental Sedimentos que habla de cómo se forja la identidad de las personas.

Mientras, el Premio Feroz Arrebato de Ficción ha recaído en Chema García Ibarra por su originalidad en el tratamiento de la ufología en Espíritu sagrado.

Por su “compromiso de vanguardia con el cine” la actriz Cecilia Bartolomé (Alicante, 1940) ha recogido el Premio Feroz de Honor 2022, en un homenaje a la capacidad para innovar en sus películas y subvertir los roles femeninos de la que es “una de las figuras más transgresoras que ha dado el cine español”.

Seis directoras han subido a arropar a la que para ellas es “un ejemplo para muchas generaciones”, como ha señalado Leticia Dolera: “Ella dice que su referente era Berlanga, nosotras decimos que nuestra maestra es Cecilia Bartolomé”.

“El Premio Feroz tiene para mí una historia. Mi mediometraje ‘Margarita y el lobo’ se llamaba en la escuela de cine ‘Margarita y el lobo feroz’ y me pidieron que quitara ‘feroz’ porque podría traer mala suerte. Me gustaría darles ahora con esto en la cabeza”, ha bromeado señalando la estatuilla, con todo el público en pie y maravillada con “el plantel de mujeres” que la rodeaban.