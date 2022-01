Sony estaría trabajando en Madame Web, spin-off de Spider-Man

Madrid, 30 de enero (Europa Press).- Tras el éxito de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), una tercera entrega de Venom en marcha, el estreno de Morbius en el horizonte y el futuro proyecto sobre Kraven el Cazador, el spider-verse sigue ampliando sus límites. Sony ya está inmersa en las labores de pre-producción de Madame Web, otro spin-off de Spider-Man que comenzará en breve su rodaje.

Así lo asegura a través de su cuenta de Twitter el periodista Charles Murphy, que señala que la cinta de Sony Pictures sobre Cassandra Webb, la aliada del héroe arácnido en las grapas, iniciará su filmación a lo largo de 2022.

“Parece que Sony está planeando poner en marcha Madame Web este año. Ya tienen una localización, pero aún no hay fechas. Actualizaré los datos cuando tenga todos los detalles”, expuso Murphy.

Also sounds like Sony is planning to get Madame Web going this year. Have a location but no dates yet. I'll update when I have all the details.

— Charles I Don't Know About That Trailer Murphy (@_CharlesMurphy) January 19, 2022