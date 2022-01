Bad Bunny sorprendió con su regreso en el Royal Rumble de la WWE

Ciudad de México, 30 de enero (RT).- El Royal Rumble es tradicionalmente uno de los eventos más esperados de la WWE, y la edición de este año, que se celebró este sábado en San Luis, Misuri, no ha decepcionado a los fanes de la lucha libre, al ofrecerle al público varias sorpresas.

En la versión masculina del Royal Rumble, los participantes más inesperados eran Bad Bunny, ganador de un Grammy y varios Grammy Latinos, y la estrella principal de “Jackass”, Johnny Knoxville. La pelea, con la participación de 30 combatientes, fue ganada por la superestrella de la WWE y la UFC Brock Lesnar.

BUNNY AND THE BEAST.@BrockLesnar just dropped @sanbenito with an #F5 and went on an absolute rampage! #RoyalRumble pic.twitter.com/mH64a0tZ0R

— WWE (@WWE) January 30, 2022