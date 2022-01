“No se va a expropiar ni un tornillo”, asegura Rocío Nahle sobre la Reforma Eléctrica

En la plenaria de los senadores morenistas, la titular de la Sener también destacó que “el pueblo de México” no va a someterse a “un esclavismo comercial a 20 años”, en referencia a los “contratos leoninos” firmados por la CFE en la Administración pasada.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó este domingo a los senadores de Morena que los productores de electricidad privados no serán indemnizados una vez que entre en vigor la Reforma Eléctrica porque “no se va a expropiar ni un tornillo”.

“Es un muy buen modelo… No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no le vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan, porque no les estamos diciendo nada, nada más le decimos ustedes se quedan en esta parte”, dijo durante la VIII Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena del Senado de la República, en la Antigua Casona de Xicoténcatl.

Además, explicó que a los particulares se les seguirá dejando una tajada importante del mercado eléctrico en todo el país.

“El 46 por ciento se les va a dar a todos los privados, que ya están aquí en México; una participación muy importante para que ellos ahí en un libre mercado justo, participen entre ellos, participen y nos van a ayudar incluso, porque la CFE en su 54 por ciento va a generar en una forma competitiva”, declaró.

Agregó que el Gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cancelará todos los contratos leoninos y desventajosos para el Estado que hoy existen porque se firmaron en el sexenio pasado con base en corrupción y vicios muy oscuros.

“Porque ahora nos dicen: ‘Oye, es que ya se firmó’, ¿Cómo les vas a decir que no? ¿Entonces la CFE y todo el pueblo de México va a tener un esclavismo comercial a 20 años, porque en una pasada Administración se firmaron estos contratos leoninos? Pues no, verdad. Y en cualquier sociedad comercial, los contratos se revisan y se van a revisar las veces que sean necesarios. Pues éste es un caso”, detalló.

Rocío Nahle expuso que al no cancelar los contratos, la CFE por 20 años va a seguir pagando constantemente los compromisos adquiridos para comprar una electricidad al porcentaje que sea.

“Si se quedan en el 46 por ciento, entran a este mercado, un mercado justo, ahí la CFE va a despachar y se les va a pagar, pero en condiciones justas y en un mercado de competencia, como debe ser”, explicó.

El pasado 27 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que una vez que terminen los foros del Parlamento Abierto en el Congreso de la Unión, su Gobierno realizará una gira por México para informar sobre la Reforma Eléctrica.

“Una vez que terminen, nosotros también queremos informar porque yo envié la iniciativa de reforma y quiero que el pueblo de México sepa qué es lo que estoy proponiendo. Por qué es esta reforma, en qué se beneficia el pueblo. Dar mi punto de vista a todos los mexicanos”, dijo en conferencia de prensa matutina.

“Que no suceda lo que pasó anteriormente con las llamadas reformas estructurales, que la gente no sabía de qué se trataba, eran acuerdos cupulares, de la llamada clase política y el pueblo no tenía información, así aprobaron la Reforma Energética, la Reforma Educativa, la Reforma Fiscal, eso perjudica al pueblo. Hay que garantizar el derecho a la información”, añadió el mandatario desde Palacio Nacional.

El Jefe del Ejecutivo federal señaló que aunque él no pueda acudir a todo el país, irán los secretarios del Estado a informar. “Y van a venir aquí también para informar en qué consiste la iniciativa de ley, qué dicen los artículos, por qué se está proponiendo esta reforma”.

“Desde luego ya se sabe qué es para que ya no haya abusos. Que las grandes corporaciones paguen menos por la luz que los que tienen una tienda de abarrotes, que se revisen cuánto subsidio se entrega a las empresas extranjeras, que se hable sobre la intención perversa de destruir a la CFE para que todo el mercado eléctrico quede en manos de las empresas sobre todo extrajeras”, apuntó.

La Cámara de Diputados inició el pasado 17 de enero los foros del Parlamento Abierto para analizar la Reforma Energética del Presidente López Obrador, en las que discutirán la iniciativa en 19 reuniones durante un mes con el fin de presumiblemente votarla la primera semana de marzo, aunque la oposición se opone a que sea antes de las elecciones del próximo 5 de junio.

Para la ceremonia inaugural del Parlamento Abierto, se invitó a las y los gobernadores del país a analizar con especialistas, legisladores, mandatarios, empresarios y autoridades; sin embargo, de los 32 mandatarios estatales, sólo asistieron 10 gobernadores de manera presencial, uno de manera virtual y tres más enviaron a un representante, con una abrumadora mayoría morenista, que respaldó el proyecto en cuestión.

La reforma causa controversia porque limita a 46 por ciento la participación de entes privados en la generación eléctrica, elimina los reguladores autónomos y prioriza el despacho de las plantas de la empresa del Estado, incluyendo las de combustibles fósiles, sobre las renovables de privados, por lo que podría contravenir al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La oposición ha señalado en diversas ocasiones que no aprobará la reforma si no se modifica. Morena requiere del apoyo parcial de los legisladores opositores debido a que, al tratarse de una reforma constitucional, necesita al menos dos terceras partes de los votos en ambas Cámaras del Congreso.