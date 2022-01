Ron Perlman estaría interesado en rodar Hellboy 3 de la mano de Del Toro

Madrid, 30 de enero (Europa Press).- Ron Perlman que encarnó a Hellboy en las dos películas dirigidas por Guillermo del Toro, abre la puerta a nueva entrega. El actor estaría dispuesto a interpretar de nuevo al popular anti héroe de Mike Mignola en una tercera película siempre que esté dirigida por el propio Del Toro.

Así lo ha revelado durante una entrevista con The Independent, donde el actor de No mires arriba y El callejón de las almas perdidas comentó que aún le gustaría interpretar al personaje y hacer Hellboy 3, tal y como Del Toro planeó en un primer momento.

No obstante, cuando le preguntaron si estaba ansioso por rodar la película, Perlman, contundentemente afirmó: “No, tengo 71 años, maldición [pero] se lo debemos a los fans. Y deberíamos hacerla porque tendría un final épico. Así que… Guillermo, si estás leyendo esto, no he terminado de machacarte para que acabes con esto”.