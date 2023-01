Federico Gutiérrez, piloto mexicano de Nascar, muere a los 17 años en un accidente

Gutiérrez Hoppe apenas había cumplido 17 años años la semana pasada y había sido elegido como el piloto del año 2022 en la Nascar México Challenge.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- Federico Gutiérrez Hoppe, joven promesa del automovilismo mexicano, murió en un accidente de tráfico el pasado domingo en la noche en la carretera de cuota Toluca-Valle de Bravo.

El joven de 17 años manejaba un Porsche, acompañado por su hermano mayor Max Gutiérrez, cuando chocaron con una Ford Explorer. El mejor de los hermanos falleció en el lugar de los hechos, mientras que el mayor fue trasladado a un hospital privado de urgencia.

En la camioneta Explorer viajaban un hombre de 80 años y una mujer de 65 años; uno de ellos también fue llevado al hospital. Además derivado del accidente, otro automóvil chocó, por lo que la que iba manejando, una mujer de 41 años, quedó prensada, sin embargo, pudo ser rescatada y trasladada a una unidad hospitalaria.

NASCAR México Series se une a la pena de la Familia, Gutiérrez, por la partida de nuestro piloto y amigo Federico Gutiérrez Hoppe 🕊 pic.twitter.com/puuRIbvxbc — NASCAR MÉXICO SERIES (@NASCARMex) January 30, 2023

El menor de los hermanos Gutiérrez Hoppe, que cumplió años apenas el pasado 17 de enero, había sido elegido como el piloto del año 2022 en la Nascar México Challenge.

Max agradeció en sus redes sociales los mensajes de apoyo y compartió que hoy a las 17:00 horas se llevaría a cabo una misa para despedir a su hermano en J. García López Casa Pedregal, en la Ciudad de México.

“Muchas gracias a todos por sus mensajes, apoyo y comprensión en estos momentos tan difíciles. A las 5:00 pm se llevará a cabo una misa en J. García López Casa Pedregal para despedir a Fico”, escribió.

Por su parte, AM Racing Nascar envió sus condolencias a la familia Gutiérrez Hoppe. “Fico era miembro de la familiar AM Racing Nascar, a veces junto a la pista para apoyar a su hermano Max. […] Nuestros pensamientos y plegarias no sólo están con la familia, sino también con Max para su recuperación y su duelo”, expresó.

Asimismo, Nascar México Series compartió que se une a “la pena que embarga a la familia Gutiérrez por el sensible fallecimiento de nuestro piloto y amigo”.