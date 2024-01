El PIB de México creció 3.1% anual en 2023, estima el Inegi; van 9 trimestres al alza

A tasa trimestral, el PIB oportuno de las actividades terciarias avanzó 0.1 por ciento, el de las secundarias no presentó variación, y el de primarias disminuyó 1.1 por ciento durante el cuarto trimestre de 2023.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- La Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) mostró un incremento de 0.1 por ciento durante el cuarto trimestre de 2023, esto en términos reales y con cifras ajustadas por estacionalidad, con lo que suma nueve trimestres a la alza.

De acuerdo con la publicación de la EOPIBT, a tasa trimestral, el PIB oportuno de las actividades terciarias avanzó 0.1 por ciento, el de las secundarias no presentó variación, y el de primarias disminuyó 1.1 por ciento durante el cuarto trimestre de 2023.

En el cuarto trimestre de 2023, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral #EOPIBT creció 0.1% con respecto al trimestre anterior. Por componente y a tasa trimestral, las variaciones fueron: ⬇️-1.1%, primarias

↔️ 0.0%, secundarias

⬆️ 0.1%, terciarias (1/2) pic.twitter.com/th2Bu9j988 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 30, 2024

A tasa anual y con series ajustadas estacionalmente, en el trimestre de octubre a diciembre de 2023, el PIB habría tenido un crecimiento real de 2.4 por ciento.

Por actividad económica, las variaciones a comparación del cuarto trimestre de 2022 se dieron de la siguiente manera: las actividades primarias incrementaron 0.1 por ciento, las secundarias subieron 3.1 por ciento, y las terciarias, 2.2 por ciento.

Buenos días. De acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral #EOPIBT, en el cuarto trimestre 2023, con cifras desestacionalizadas, se presentaron las siguientes variaciones: ⬆️ 0.1%, trimestral ⬆️ 2.4%, anual (1/3) pic.twitter.com/SrMiRM92uM — Graciela Márquez Colín (@GMarquezColin) January 30, 2024

En los 12 meses del año pasado, el PIB acumuló un crecimiento de 3.1 por ciento a tasa anual. Dividido por actividades, las primarias tuvieron un alza anual en 2023 de 2.2 por ciento, las secundarias lo hicieron en 3.6 por ciento, y las terciarias crecieron 2.9 por ciento.

Según el Inegi, la estimación oportuna del PIB Trimestral ofrece, en el corto plazo, una visión completa y coherente de la evolución de las actividades económicas del país para apoyar la toma de decisiones.

Pese a la publicación, el Instituto señaló que las estimaciones podrían cambiar respecto a las cifras generadas para el PIB trimestral tradicional, las cuales se publicarán el próximo 30 de abril.