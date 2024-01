El FMI eleva proyección de PIB para México en 2024: pasa de 2.1 a 2.7%; 1.5%, en 2025

Por la mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el Producto Interno Bruto (PIB) de México habría crecido 3.1 por ciento durante 2023, esto en comparación con el dato registrado en el año 2022.

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado cuatro décimas a la baja sus previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe en 2024, al 1.9 por ciento desde el 2.3 por ciento que pronosticaba el organismo en su anterior informe de octubre.

En cambio, el Fondo ha mejorado sus perspectivas para la economía latinoamericana de cara al año 2025, cuando la expansión llegará al 2.5 por ciento, una décima más de lo estimado anteriormente.

🚨 NUEVO: La Actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial de enero de 2024 anticipa un crecimiento mundial acompasado de 3,1% en 2024 y 3,2% en 2025. Lea los últimos análisis y proyecciones aquí: https://t.co/I3m6piCNOR pic.twitter.com/VZgtOQKm1W — FMI (@FMInoticias) January 30, 2024

Entre otros motivos, la revisión del pronóstico para 2024 se debe al crecimiento negativo de Argentina en el contexto de un ajuste significativo de la política económica para restablecer la estabilidad macroeconómica.

Asimismo, respecto al informe del FMI publicado en octubre, Brasil o México se vuelven a posicionar como dos referentes en el desempeño económico de la región, cuya expansión del PIB prevista para 2024 se ha revisado nuevamente al alza.

En concreto, se espera que Brasil alcance un 1.7 por ciento de crecimiento este año, lo que supone una mejora de dos décimas, mientras que se mantiene el pronóstico de aumento del 1.9 por ciento para 2025.

En el caso de México, la subida es de 0.6 puntos porcentuales, llegando hasta el 2.7 por ciento este año, principalmente a causa de los efectos de arrastre de una demanda interna más fuerte de lo esperado y un crecimiento mayor de lo previsto en los principales socios comerciales. En 2025 caería al 1.5 por ciento, misma cifra que se calculaba en octubre.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press