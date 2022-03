VIDEO: Botarga del doctor Simi sale huyendo al ver que estaban roban la farmacia

En la grabación de la cámara de seguridad, se observa a un sujeto con casco de motocicleta que comienza a aventar las cosas y pretende ingresar al otro lado del mostrador, mientras la popular botarga sigue bailando al exterior del local y repentinamente sale a la huída.

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- En redes sociales se popularizó un video donde una cámara de seguridad capta el momento en que un hombre está robando un negocio, sin embargo, la novedad es que en el fondo de asoma la popular botarga del “Dr. Simi”, quien no hace nada por intentar detener el acto delictivo, y sale corriendo.

En la grabación de la cámara de seguridad, se observa a un sujeto con casco de motocicleta que comienza a aventar las cosas y pretende ingresar al otro lado del mostrador, mientras la popular botarga sigue bailando al exterior del local y sale a la huída.

En la vida soy como el Dr. Simi. pic.twitter.com/7OYSmOBc1p — Rita Repulsa (@Elnocivo) March 24, 2022

A pesar, de que el video no cuenta con audio, se puede inferir por las imágenes el que sujeto hizo ruido al tirar las cosas, lo que provocó, que la botarga se asomara al interior de la farmacia, y al percatarse del robo, sale corriendo con todo y botarga antes de llamar a alguien o enfrentar directamente al ladrón.

El video causó gracia entre los internautas, quienes comentaron y compartieron el video. Entre alguno de los comentarios se puede leer: “Me pagan por bailar, no por cuidar Amonooooos”, “Y simi-jor me voy!” o “La velocidad de arranque es tremenda”. Por el otro lado, hubo quienes pusieron: “Mal pensados… fue por ayuda”, “El Dr. Simi, dijo soy doctor no policía” o “Pobre Dr. Simi mega susto que se llevó”.