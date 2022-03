México tiene 2.3 millones de trabajadoras del hogar: 99% sin contrato ni prestaciones

Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que a dos años de implementarse la prueba piloto para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar al Régimen Obligatorio, se han logrado los siguientes resultados: durante marzo de 2022 se tuvo la incorporación de 43 mil 823 personas afiliadas al programa, con un salario promedio diario de 230.5 pesos.

Ciudad de México, 30 mar (EFE).– México tiene 2.3 millones de trabajadoras del hogar y el 99 por ciento de ellas carece de un contrato laboral por escrito, según divulgo este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del cuarto trimestre de 2021, México cuenta con una población ocupada de 58.8 millones de personas de 15 y más años, de las cuales 2.3 millones (cuatro por ciento) realizaron trabajo doméstico remunerado. De ellas, 88 por ciento eran mujeres y 12 por ciento hombres“, explicó el Inegi en un comunicado en motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, este 30 de marzo.

La ocupación de trabajadora del hogar que predomina es la que se refiere a la realización de quehaceres de limpieza y otras actividades complementarias con 1.8 millones de personas (86 por ciento).

Le siguen, el cuidado de menores de edad, personas con alguna discapacidad y adultos mayores (11 por ciento), lavar y planchar ropa (dos por ciento) y las ocupaciones relacionadas con cocinar, cuidar jardín, vigilar o cuidar accesos a propiedades (uno por ciento), todas ellas en casas particulares, agregó el texto.

Las trabajadoras del hogar tienen en promedio 44 años, por lo que se concentran principalmente en los grupos de 30 a 44 años y 45 a 59 años.

El promedio de escolaridad de las trabajadoras domésticas es de 8.2 años, equivalente al segundo grado de secundaria.

30 de marzo: Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Conoce cuántas hay en #México y cuáles son algunas de sus condiciones laborales: https://t.co/Q5J1JoUTC2 #INEGI pic.twitter.com/gA6pM8Kf5f — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 30, 2022

SIN CONTRATO Y CON SUELDOS PRECARIOS

“De cada 100 mujeres con esta ocupación, 99 prestan sus servicios sin un contrato escrito, cuatro de cada 100 tienen acceso a servicios de salud y 28 de cada 100 cuentan con otro tipo de prestaciones, como aguinaldo y vacaciones”, indicó el organismo.

En promedio, las y los empleados del hogar trabajan 30 horas a la semana.

“Sin embargo, por cada 100 de ellas, 42 cumplen con jornadas de 35 o más horas, 40 trabajan de 15 a 34 horas y 18 mujeres laboran menos de 15 horas semanales”, puntualizó el texto.

Respecto a su ingreso, en promedio reciben 38 pesos (cerca de dos dólares) por hora trabajada.

“Considerando los diferentes rangos de salario mínimo mensual, se tiene que 58 por ciento percibe hasta un salario mínimo, 38 por ciento obtiene de uno a dos salarios mínimos y cuatro por ciento recibe más de dos hasta tres salarios mínimos por sus servicios”, concluyó el texto.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.