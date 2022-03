“Al Rihla”, de Adidas, será el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022

Madrid, 30 de marzo (EFE).- El Al Rihla de Adidas será el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, un balón que según los fabricantes “se desplaza por el aire más rápido que ningún otro esférico en la historia del torneo”.

“Al Rihla” se inspira en la cultura, la arquitectura, las emblemáticas embarcaciones y la bandera de Qatar.

El balón presenta las siguientes características destacadas:

CRT-CORE: el corazón del esférico. Proporciona velocidad, precisión y consistencia en los partidos de mayor intensidad, y conserva al máximo la forma, el aire y la precisión en el rebote.

SPEEDSHELL: un cuero de poliuretano texturizado con una novedosa forma con 20 paneles que mejora la precisión, la estabilidad y la rotación en el aire del balón gracias a macro y microtexturas, así como al contrarrelieve de la superficie.

“El futbol es cada vez más veloz y, conforme aumenta la velocidad, adquieren suma importancia la precisión y la estabilidad en el aire”, señaló Franziska Löffelmann, directora de diseño, gráficos y equipamiento de fútbol del fabricante.

