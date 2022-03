“Es escandaloso”: Amnistía Internacional denuncia nacionalismo de vacunas anticovid

Por Romain Lemaresquier

Francia, 30 de marzo (Radio Francia Internacional).- Mientras parece que la pandemia comienza a desaparecer de los medios de comunicación más enfocados en la guerra en Ucrania, la COVID-19 sigue haciendo estragos. Más de dos años después del inicio de esta crisis sanitaria mundial, ha llegado la hora de cambiar el enfoque, según Cécile Coudriou, presidenta de Amnistía Internacional en Francia, quien llama a los países ricos a no dejar de lado a los más pobres.

No sólo los países son responsables, según Amnistía Internacional, también las empresas farmacéuticas tienen la culpa. “Hemos investigado sobre las prácticas de las empresas llamadas “Big Pharma” y la verdad es que es decepcionante porque, aunque hayamos hecho un llamamiento al sentido común porque finalmente es de interés global, y después de constatar los grandes beneficios que han hecho con las vacunas, no acceden a dar luz verde a la exención de la propiedad intelectual, no sólo no lo han hecho sino que además han ejercido presión para no tener que hacerlo”, lamenta la presidenta de Amnistía Internacional Francia.