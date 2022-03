FOTOS: Astronauta de EU toca Tierra en cápsula rusa y bate récord de 355 días en EEI

Por Marcia Dunn

Los Ángeles, 30 de marzo (AP).- Un astronauta de la NASA regresó a la Tierra el miércoles en una cápsula rusa tras pasar 355 días en la Estación Espacial Internacional, un récord para Estados Unidos. La tripulación, compuesta además por dos cosmonautas rusos, aterrizó en un mundo dividido por la guerra.

A pesar de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la guerra de Vladimir Putin con Ucrania, el regreso de Vande Hei siguió el protocolo habitual. Un pequeño equipo de doctores y otros empleados de la NASA estuvieron presentes en el aterrizaje y tenían previsto regresar de inmediato a Houston con el astronauta, de 55 años.

Setting the record for longest single NASA spaceflight, Mark Vande Hei spent 355 days off the planet. He contributed to hundreds of science experiments that benefit life on Earth and will help shape future deep space missions: https://t.co/pDrxnJsCoU pic.twitter.com/c29QGWS1QJ

Antes incluso del inicio de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero, Vande Hei señaló que evitaba abordar el asuntos con sus dos compañeros rusos. A pesar de llevarse “fantásticamente (…) no estoy seguro de querer entrar realmente en eso”, afirmó.

Este fue el primer contacto con la gravedad para Vande Hei y Dubrov desde que partieron al espacio a bordo de una soyuz el 9 de abril del año pasado. Shkaplerov llegó al laboratorio orbital en octubre acompañando a un equipo de grabación ruso para una corta estancia. Para poder acomodar esa visita, Vande Hei y Dubrov doblaron la duración de su estadía.

Antes de abandonar la Estación, Shkaplerov abrazó a sus compañeros refiriéndose a ellos como “mis hermanos y mi hermana del espacio”.

.@Astro_Sabot is back on Earth after a NASA record-breaking 355 days in space! Next he will fly from Kazakhstan and return to his @NASA_Johnson home base in Houston 24 hours later. pic.twitter.com/S4ZmLlBTlM

— International Space Station (@Space_Station) March 30, 2022