EU dará a Ucrania 500 mdd más en ayuda, dice Biden a Zelenski durante una llamada

Washington, 30 mar (EFE).- El Presidente estadounidense, Joe Biden, dijo este miércoles a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que Estados Unidos dará a Ucrania 500 millones de dólares más en ayuda, informó la Casa Blanca en un comunicado.

Estados Unidos no aclaró si ese dinero tendrá fines humanitarios o llegará en forma de ayuda militar.

Según la Casa Blanca, los dos líderes conversaron por teléfono cerca de una hora, entre las 11:08 (15:08 GMT) y las 12:03 hora local (16:03 GMT).

The leaders discussed how the U.S. is working to fulfill Ukraine’s main security assistance requests, the critical effects those weapons have had, and continued efforts with partners to identify additional capabilities to help the Ukrainian military defend its country. — The White House (@WhiteHouse) March 30, 2022

En la llamada, ambos hablaron sobre los esfuerzos de EU y sus aliados para identificar “capacidades adicionales” con las que ayudar a las Fuerzas Armadas ucranianas.

También abordaron la ayuda militar que el Gobierno de Biden ya ha enviado a Ucrania y cómo esas armas han tenido un “efecto crítico” en el conflicto, según la Casa Blanca.

En Twitter, Zelenski dijo que habló con Biden sobre ayuda militar y humanitaria, así como “un nuevo paquete de sanciones reforzadas”, del que ninguna de las partes ofreció más detalles.

.@POTUS informed President Zelenskyy that the U.S. intends to provide Ukraine with $500M in direct budgetary aid and reviewed additional sanctions and humanitarian assistance announced last week. President Zelenskyy gave an update on Ukraine’s negotiations with Russia. — The White House (@WhiteHouse) March 30, 2022

Asimismo, según Zelenski y la Casa Blanca, los dos gobernantes conversaron sobre la situación en el campo de batalla y las negociaciones entre Ucrania y Rusia, quienes el martes se reunieron en Estambul (Turquía) para acercar posturas para un alto el fuego.

En esas conversaciones, los negociadores rusos se comprometieron a reducir significativamente el número de tropas en los alrededores de Kiev y de la asediada ciudad norteña de Chernígov para centrarse en la conquista del Donbás, objetivo primordial del Kremlin.

Por su parte, los negociadores ucranianos en Estambul dijeron que Ucrania está dispuesta a renunciar al ingreso a cualquier alianza militar, incluida la OTAN, si a cambio recibe por escrito garantías de seguridad de diez países (Reino Unido, China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Turquía, Alemania, Canadá, Polonia e Israel).

Just finished an hour-long conversation with @POTUS. Shared assessment of the situation on the battlefield and at the negotiating table. Talked about specific defensive support, a new package of enhanced sanctions, macro-financial and humanitarian aid. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 30, 2022

Ni Zelenski ni la Casa Blanca se refirieron a esa petición de Ucrania, que quiere que ese acuerdo con EU y otras naciones sea una vía para resolver cualquier nuevo conflicto con Rusia.

La invasión rusa de Ucrania comenzó el 24 de febrero y ha dejado al menos cuatro millones de refugiados, según Acnur.