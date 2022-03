OMS esboza 3 escenarios de evolución del SARS-CoV-2; predicen enfermedad menos grave

Por Isabel Saco

Ginebra, 30 mar (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que ha esbozado tres escenarios sobre la pandemia, entre los cuales el más probable es que el coronavirus evolucione, pero la enfermedad que produce pierda fuerza debido a la alta inmunidad de la población, sea por la vacuna o por haber pasado la infección.

De todos los escenarios, el mejor sería en el que surjan variantes menos graves y no se necesiten nuevos refuerzos ni reformular las actuales vacunas; mientras que el peor sería ver variantes más agresivas y muy transmisibles, lo que provocaría una rápida caída de la inmunidad.

Estos escenarios forman parte del tercer plan de preparación y respuesta estratégica para la COVID-19 de la OMS, difundido hoy y que Tedros dijo que espera sea el último antes de dar por terminada la fase aguda de la pandemia.

"Based on what we know now, the most likely scenario is that the #COVID19 virus continues to evolve, but the severity of disease it causes reduces over time as immunity increases due to vaccination and infection"-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 30, 2022