Peso mexicano: Apunta a 19.80 por dólar, el mejor nivel del año

De acuerdo con la directora de análisis económico y financiero de Banco Base, el comportamiento del peso mexicano se debe sobre todo a la entrada de dólares por exportaciones, remesas y posiblemente de inversión de cartera en capitales.

Ciudad de México, 30 de marzo (Investing.com).– El peso mexicano continúa apreciándose, y cotiza en 19.88 por dólar, el mejor nivel de este año, no visto desde septiembre de 2021. El tipo de cambio cede hoy 0.39 por ciento, con la misma tendencia de ayer, a pesar de los inversionistas vuelven a preferir activos seguros ante la incertidumbre en torno a las conversaciones de paz.

“El desempeño del mercado cambiario, en donde la mayoría de las divisas gana terreno frente al dólar, es contrario a lo que se observa en otros mercados financieros, pues hay un regreso de la aversión al riesgo relacionada con la guerra en Ucrania”, indica Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base.

La economista señala que el comportamiento del peso mexicano, se debe sobre todo a la entrada de dólares por exportaciones, remesas y posiblemente de inversión de cartera en capitales.

#PesoMexicano sigue en racha positiva pese a regreso de la aversión al riesgo pic.twitter.com/J5NH6j8b6m — Investing.com Mexico 🇲🇽 (@InvestingMx) March 30, 2022

“El tipo de cambio se está acercando al nivel técnico de 19.80 pesos por dólar, y si rompe los 19.80 pesos por dólar, puede irse a niveles de entre 19.50-19.60 pesos por dólar”, agregó la experta.

Sin embargo, advierte que, de igual manera, el desempeño del peso “es señal de cautela”, pues desde el pasado viernes no ha perforado con fuerza el soporte intermedio de 19.90 pesos por dólar.

Siller también señala que la apreciación del peso es consistente con un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense de 0.39%, luego de perder terreno durante dos sesiones consecutivas.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE INVESTING.COM. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Investing.com https://www.sinembargo.mx/author/investing Investing.com es una plataforma de mercados financieros que proporciona datos en tiempo real, cotizaciones, gráficos, herramientas financieras, noticias de última hora y análisis de 250 mercados del mundo a través de sus 44 ediciones internacionales. Con más de 21 millones de usuarios mensuales y más de 180 millones de sesiones, Investing.com es una de las tres mejores webs financieras del mundo según SimilarWeb y Alexa.