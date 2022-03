Periodista es criticado en redes por confundir la profesión de Yalitza Aparicio

Usuarios de Twitter se lanzaron contra el analista de negocios y economía por confundir la profesión de Yalitza Aparicio al tratar de conmemorar el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- Periodista especializado en economía generó polémica en redes sociales al confundir la profesión de la actriz Yalitza Aparicio y mencionar que era una trabajadora del hogar.

A través de redes sociales, y con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el economista Enrique Galván Ochoa mencionó a la actriz de la cinta Roma para conmemorar dicho día diciendo que a ninguna de las personas que ejercen ese empleo les ha ido tan bien como a Yalitza.

“El 30 de marzo se conmemora el día internacional de las trabajadoras del hogar. A ninguna, por cierto, le ha ido tan bien como a Yalitza Aparicio. Falta recorrer mucho camino para que tengan un estatus laboral como en Estados Unidos o Europa”, mencionó Galván Ochoa.

El 30 de marzo se conmemora el día internacional de las trabajadoras del hogar. A ninguna, por cierto, le ha ido tan bien como a Yalitza Aparicio. Falta recorrer mucho camino para que tengan un estatus laboral como en Estados Unidos o Europa. 👉 https://t.co/4V2uEVx6C2 pic.twitter.com/tnVegl6EQW — Enrique Galván Ochoa (@galvanochoa) March 29, 2022

Casi de inmediato, cibernautas comenzaron a críticar al economista, tachandolo de clasista y ofensivo contra la actriz y todas las personas que se dedican a trabajar en los hogares.

Asimismo, usuarios le recordaron a Enrique que Yalitza en realidad se dedicaba a ser maestra de preescolar antes de llegar a la pantalla grande en la película de Alfonso Cuaron, donde interpretaba a una trabajadora del hogar.

Yalitza Aparicio es docente. Como actriz interpretó a una trabajadora del hogar, pero eso no la convierte en una, de la misma manera que Tom Hanks no es un astronauta solo por interpretar a uno en Apollo 13. — Bombástico (@jaa__ro) March 29, 2022

Tras varios comentarios y ataques en Twitter, el economista aclaró en un comentario que su mensaje no tenia la intención de ser ofensivo para nadie, sin embargo, decidió dejar la publicacion pese a la controversia que generó.

Entre las personas que reaccionaron a la publicación, se encuentra el expresidente de México, Felipe Calderón, quien se preguntó si su comentario será por ignorancia o mala fe.

¿Es únicamente ignorancia? O de plano ¿mala fe? — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) March 29, 2022

Enrique Galván Ochoa es un reconocido analista de negocios y periodista con más de 40 años de trayectoria. Fue uno de los encargados de redactar la Constitución Moral del presidente López Obrador.

Actualmente es presidente del Consejo de Administración de la editora DEMOS y escribe el libro The richest man in the world, una biografía no autorizada del empresario Carlos Slim.

Hasta el momento Yalitza Aparicio no se ha pronunciado al respecto.