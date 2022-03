Cuevas: No estoy libre por el Fiscal ni por instituciones, sino por la gente (VIDEO)

Alejandra Cuevas Morán agradeció a la sociedad civil su solidaridad y la presión ejercida para que fuera liberada del penal de Santa Martha Acatitla, donde estaba presa al ser acusada de participar en la muerte de Federico Gertz Manero.

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).– Alejandra Cuevas Morán aseguró que fue liberada tras pasar 527 días en la cárcel debido a la solidaridad y presión de la sociedad civil con las instituciones de Gobierno, y buscará que más personas inocentes puedan salir de la cárcel.

“Una cosa tengo muy clara, sin ustedes esto no hubiera sido posible. Ahora estoy libre, pero estoy libre no por las instituciones o por el Fiscal [Alejandro Gertz Manero], estoy libre por ustedes, que se unieron, me arroparon sin conocerme, y arroparon a mis hijos”, agradeció la mujer en un video publicado en redes sociales.

Mi mamá les da las gracias y me uno a su gratitud, todos ustedes forman parte medular de su liberación y de nuestras vidas. Nuestro compromiso con las mujeres invisibles continua y junto a ustedes, lo lográremos. #AlejandraCuevasLibre pic.twitter.com/ec8BaHo9Un — Alonso Castillo Cuevas (@acastilloDC) March 30, 2022

Después de haber sido detenida y acusada de participar en la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del ahora Fiscal General de la República, Cuevas Morán fue liberada cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interpuso un amparo liso y llano a su favor.

La mujer expuso que, tras recuperar su libertad, buscará ayudar a otras personas inocentes por medio de la conformación de una asociación a que puedan salir de los reclusorios. “[Esto] No termina, necesito que me ayuden para que ahora que esté terminado todo el proyecto de la asociación, me ayuden a sacar a personas inocentes como yo [de la cárcel]. Ahora fue [libertad] para Alejandra, la próxima será la libertad para mi mejor amiga, libertad para Mara”, aseguró.

Cuevas Morán salió del penal de Santa Martha Acatitla cerca de las 15:45 horas (tiempo local), en la Ciudad de México (CdMx) el pasado 28 de marzo, después de que los y las ministras que integran la Suprema Corte aprobaran por unanimidad el amparo para eximir a Cuevas Morán y a su madre, Laura Morán Servín, también acusada del fallecimiento del hermano del Fiscal.

En sus primeras declaraciones, y acompañada de su abogado, Cuevas Morán dijo estar contenta por haber obtenido su libertad y expuso a los medios que su prioridad en ese momento era ir a ver a su madre.

“Tengo la certeza que sin ustedes el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, me hubiera sepultado para siempre en la cárcel con un delito que él fabricó”, señaló antes los medios, a quien agradeció que publicaran su caso, y a sus hijos, en ese momento.