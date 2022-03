Usuarios critican a Daniel Bisogno por comentario racista contra Yalitza Aparicio

El conductor Daniel Bisogno felicitó a Eugenio Derbez por su participación en los Premios Óscar; sin embargo, usuarios atacaron al conductor por hacer referencia “machista” hacia Yalitza aparicio.

Mérida, 30 de marzo (PorEsto).- Luego de que la película Coda se llevara el premio Óscar por Mejor Película, Daniel Bisogno felicitó a Eugenio Derbez, el actor mexicano que participó en la cinta. El conductor de Ventaneando aseguró que el comediante sí era alguien a quien admirar por haber llegado a los aclamados galardones.

“Muchas felicidades mi querido y admirado @EugenioDerbez eres un gran ejemplo y tú sí, un orgullo para este país y para todos los que nos dedicamos al entretenimeinto. Una persona brillante y pensante, además de talentosa. Abrazo fuerte”, escribió en su cuenta de Twitter.

Los internautas de inmediato reclamaron al presentador de espectáculos pues consideraron que su comentario estaba fuera de lugar, pues compararon a Yalitza Aparicio y a Derbez.

“Que hdp eres, Ludoviko (Eugenio) no ganó nada y lo felicitas y hasta es un orgullo para el mundo, mientras hiciste mierda con Yalitza Aparicio que si fue nominada por su actuación. Qué poca madre”, escribió un tuitero.

Ante estos comentarios, Daniel Bisogno responddió tajante, asegurando que Yalitza no es artista ni se compara con la trayectoria de Derbez.

“La diferencia es que Eugenio si es artista, Yalitza ni remotamente. Y por cierto aquí el único HGP ES TU HERMANO.”

La pelea con los usuarios no paró y una tuitera no tardó en destacar que el conductor era machista y que él era quien no tenía aptitudes.

“La diferencia es que eres un misógino racista con voz en la televisión. Yalitza es una artista en toda la expresión de la palabra y tú no tienes ni dos gramos de talento”, sentenció.

