Cinépolis presenta La voz del Amor, cinta inspirada en la cantante Céline Dion

Este jueves llegará a las salas de Cinépolis la cinta dirigida y protagonizada por la francésa Valérie Lemercier; La Voz del Amor esta inspirada en la vida de Céline Dion.

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- Cinépolis Dsitribución prepara el estreno de la cinta La Voz del Amor, inspirada en la vida de la Céline Dion, cantante encargada del tema principal de la cinta Titanic de 1997.

La película se establece en Quebec a finales de la década de los años 60, donde Sylvette y Anglomard dan la bienvenida a su decimocuarto hijo, Aline. En la familia Dieu, la música reina y cuando Aline crece descubren que tiene una voz prodigiosa. Cuando escucha esa voz, el productor musical Guy-Claude solo tiene una cosa en mente: hacer de Aline la mejor cantante del mundo. A sí se presenta la nueva proyección musical inspirado de la vida de la cantante canadiense.

Bajo la dirección de Valérie Lemercier, este largometraje de poco más de dos horas de duración surge como un homenaje muy personal a la artista ya que se trata de la libre interpretación de la realizadora francesa y no de una biopelícula. Además de dirigir la cinta, Lemercier interpretará el personaje de Aline en todas sus edades, desde la infancia hasta la edad adulta.

La voz del amor es un proyecto que mezcla sus dos facetas: una como directora, donde tiene proyectos como Marie-Francine (2017) o ¡Palacio Real! (2005); la otra como actriz, cuyos papeles más célebres son en El pequeño Nicolás (2009) y Los visitantes ¡No nacieron ayer! (1993).

La voz del amor llegara a las salas del cine este 31 de marzo bajo el sello de Cinépolis Dsitribuvión, después de su exhibición fuera de competencia en el 74º Festival de Cannes.

Céline Dion es una personalidad multipremiada y reconocida dentro de la música, pues ella es la voz detrás de temas internacionales como “My heart will go on”, “The power of love” y “All by myself”, por mencionar algunos.