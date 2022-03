Paquita la del Barrio afirma que Daddy Yankee la invitó a cantar en gira de despedida

Paquita la del Barrio afirmó durante una entrevista que Daddy Yankee la invitó a su tour de despedida “Legendaddy”, que iniciará en agosto y concluirá en diciembre del año en curso.

Mérida, 30 de marzo (PorEsto).- Daddy Yankee anunció su retiro definitivo en la industria musical por lo que se encuentra planeando una gira mundial como despedida, que iniciará en agosto y terminará en diciembre del 2022.

“Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música entrégandoles mi mejor producción, mi mejor gira de concierto y lo voy a hacer celebrando mis 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada “Legendaddy”, expresó el cantante de música urbana.

Para esta gira, el músico podría cantar con la presencia de Paquita la del Barrio, así lo dio a conocer la cantante en una entrevista con el programa De Primera mano.

“Tengo entendido que sí [participaré en el tour de Daddy Yankee]”, comenzó a decir la cantante, para después añadir “Yo estaba en Veracruz, la invitación llegó por medio de Paco Torres [su representante]”, concluyó.

¿CÓMO SE ENCUENTRA PAQUITA LA DEL BARRIO?

Paquita la del Barrio Conto que no se encontraba en las mejores condiciones, lo cual ha hecho que sus conciertos sean un poco más difíciles de llevar a cabo e incluso tenga que realizarlos en silla de ruedas.

“Tengo que trabajar así porque me cuesta mucho estar parada. Van dos trabajos que hago en silla de ruedas y no me da vergüenza, si el público me acepta ral y como soy me voy a dedicar a mi público, que es hermoso. Entonces aunque sea en silla de ruedas voy a estar trabajando”, expresó.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE POR ESTO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.