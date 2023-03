Los escándalos hicieron “actor político” a Córdova: se perdió el “árbitro imparcial”

La presidencia de Lorenzo Córdova Vianello es la más larga que ha tenido el Instituto Electoral. En total se ha desempeñado nueve años como Consejero Presidente y dos más sólo como Consejero del entonces IFE. En todo este tiempo ha pasado por cuatro elecciones federales, dos presidenciales y tres intermedias; también por tres presidentes diferentes, pero además ha acumulado una serie de polémicas, así como críticas y acusaciones.

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- Días antes de culminar su periodo como Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello se reunió en Washington, D.C, con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro —señalado por posturas antidemocráticas como la que adoptó en Bolivia— para criticar de nueva cuenta el “Plan B” electoral impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien ha sostenido diferendos importantes que han llevado a cuestionar su imparcialidad.

Su presidencia es la más larga que ha tenido el Instituto Electoral: nueve años como Consejero Presidente y dos más como Consejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE). Córdova Vianello tomó las riendas del IFE en 2014 y se mantuvo en esa posición cuando pasó a ser, en 2015, el Instituto Nacional Electoral (INE). En todo este tiempo, las polémicas lo han acompañado y, en fechas recientes, los señalamientos del oficialismo que lo han visto más como un opositor que como el árbitro electoral.

Una de las polémicas que marcó su gestión fue la grabación —difundida ilegalmente en mayo de 2015— en la que Córdova Vianello junto a Edmundo Jacobo Molina —Secretario Ejecutivo desde hace casi 15 años y quien presentó su renuncia esta semana—, se burló de las autoridades indígenas con las que se había reunido horas antes. En su momento, el episodio generó reclamos para que dejara el cargo, pero Córdova ha sostenido desde entonces que lo dicho correspondía a una conversación privada.

A este episodio se suman otros: la plática que sostuvo con el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, para asesorarlo; la confrontación directa que ha sostenido con el Presidente Andrés Manuel López Obrador; las encuestas que el Instituto Nacional Electoral pagó para medir su imagen y contra la Reforma Electoral, hasta su reciente gira de despedida por Estados Unidos, además de cómo el INE no transparentó el monto real de su liquidación.

Lorenzo Córdova Vianello dejará el próximo 3 de abril su cargo como Consejero Presidente del INE, luego de haber estado al frente del organismo electoral mexicano desde el 2014. El aún titular del INE, ya se despidió formalmente de su puesto el pasado 27 de marzo durante la sesión de la Junta General Ejecutiva, entre aplausos:

“Al concluir este periodo en la presidencia del INE y de esta Junta General les reitero, como presidente, todo mi respeto y mi más sincero afecto, y como ciudadano les digo sólo gracias, muchas gracias. […] Y como coordinador de este trabajo, muchas gracias y hasta siempre”, expresó Córdova Vianello, quien aprovechó para hacer un balance de su gestión.

Lorenzo Córdova Vianello —hijo de uno de los referentes de izquierda en el país, Arnaldo Córdova, quien pasó sus últimos días de la mano de Morena— fue electo Consejero de IFE en el año 2011, a propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Tres años más tarde, el 3 de abril de 2014, fue nombrado como Presidente del recién creado Instituto Nacional Electoral, luego de que los diputados federales decidieron renovar el órgano electoral nacional, después de la elección presidencial de 2012, cuando ganó el priista Enrique Peña Nieto.

Antes de llegar a ser Consejero electoral, se desempeñó como investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al cual ingresó como becario por invitación de José Woldenberg, el primer consejero del Instituto Electoral.

Córdova aún es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel tres y conserva su plaza en el IIJ, a la cual regresará a partir del 4 de abril, como él mismo ha adelantado. No obstante, también en esto la polémica lo ha acompañado ya que como documentó SinEmbargo su plaza se conservó de manera irregular.

LA BURLA A LOS INDÍGENAS

“No mames, cabrón: es que, desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, había un mundo. No voy a mentir. Te voy a decir cómo hablaba ese cabrón: ‘Quiobo, jefe gran nación chichimeca. Vengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones’”, fueron las palabras empleadas por Córdova para mofarse junto a Edmundo Jacobo de los representantes de pueblos indígenas con quienes había participado en un foro.

La grabación, que dura 1:56 minutos, se trató de uno de los primeros escándalos que rodearon al Consejero Presidente, quien, en ese entonces, a pesar de que ofreció disculpas, hizo hincapié en que era una conversación privada que fue obtenida y difundida de manera ilegal e incluso aseguró que presentaría una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

La conversación le valió críticas severas al expresarse de forma racista de los pueblos indígenas, sin embargo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) no tomó cartas en el asunto, pues en ese momento dijo que estaba “legalmente impedido” para abrir un procedimiento de queja en contra de Córdova Vianello.

El organismo explicó en ese momento que, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, se garantiza el derecho de las personas a la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas y debido a que la conversación fue “presumiblemente obtenida y exhibida de manera ilegal”, estaba impedido para abrir una investigación.

El episodio ha sido recordado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en diversas ocasiones cuando ha expuesto que para funcionarios allegados a las administraciones anteriores, les parece normal realizar esas expresiones racistas.

La actitud del Consejero Presidente junto con el Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, volvió a quedar expuesta en fechas recientes. El pasado 14 de marzo, la Diputada Julieta Ramírez, representante de Morena ante INE, denunció y presentó un video en el que ambos funcionarios electorales se burlaban mientras ella pronunciaba un discurso en el que acusaba que ni Lorenzo Córdova, ni Edmundo Jacobo son demócratas porque “no creen en la renovación de los cargos públicos”.

En las imágenes expuestas por la legisladora se observa que, mientras ella hablaba, el Consejero Presidente sonríe, mueve la cabeza, hace gestos con su boca y mira a Edmundo Jacobo. En consecuencia, la Diputada Ramírez dijo que analizaba presentar una denuncia por violencia política por razón de género en contra del Consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y del Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo.

CONVERSACIONES DE ALITO

A la lista de polémicas que han rodeado al Consejero Presidente del INE se suman las conversaciones exhibidas por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en las que Lorenzo Córdova parece asesorar en temas electorales a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, quien a lo largo de la plática se refirió a él como “hermano”.

El programa “Martes del Jaguar” se ha convertido en un espacio en el que la Gobernadora de Campeche exhibe cada semana alguna conversación de políticos opositores al Gobierno federal, empresarios de Televisa, entre otros. Entre los meses de agosto y diciembre del año pasado, la mandataria de Campeche presentó diversas conversaciones que involucran a Lorenzo Córdova.

La primera de ellas fue exhibida el 23 de agosto del año pasado, cuando Sansores mostró una serie de conversaciones en WhatsApp que sostuvieron en diferentes fechas el presidente del PRI y el Consejero Presidente. En los chats, Córdova asesora al dirigente priista sobre financiamiento y “Alito” le ofrece a su vez apoyo desde el Congreso en el tema del presupuesto al INE.

—Presidente, tienes inconveniente en que busque a René para con el tema del Presupuesto —le pregunta en la conversación Córdova a Moreno.

—Adelante. Vamos a apoyarte con todo OK. Habla con René de primera cuenta con todo nuestro apoyo. Y el otro en la reducción también del tiempo vamos con todo; vamos a defender la INE con todo —le responde “Alito” en una de las conversaciones exhibidas, fechada el 13 de septiembre de 2019.

En otra de las conversaciones, fechada el 20 de julio de 2020, Alejandro Moreno habría escrito: “Lorenzo amigo espero estés bien. Mañana va a ver un tema muy importante para nosotros. Ojalá apoyes te pido toda la ayuda”.

“Lo traigo mi estimado presidente. Nos reunimos con Marcela. Estamos estudiando para ver qué podemos hacer”, se lee como contestación de Lorenzo.

Y la plática continúa:

—Gracias, ayúdame mi presidente. Mi presidente te agradezco mucho todo tu apoyo sabes que aquí tienes un amigo un aliado permanente con todo. Yo espero que sea de éxito la reunión de mañana y gracias por todo tu apoyo lo valoro mucho

—Hay consenso en apoyar con una interpretación que les pueda ayudar con el tema de los estatutos.

—Sé que está tu mano ahí metida, sabes que lo aprecio y lo valoro mucho y te mando un abrazo cariñoso. ASÍ CARIÑOSOO.

—Ni digas, estoy convencido que a los partidos hay que fortalecerlos.

—Muchísimas gracias te debo una más.

Al día siguiente de que la Gobernadora exhibió los chats, Córdova Vianello respondió que la comunicación con los dirigentes de partidos es algo “normal y obligado en una democracia”.

“A ningún demócrata debería sorprender que la autoridad electoral mantenga comunicación con dirigentes partidistas. Es lo normal y obligado en democracia. Como Consejero Presidente del INE he tenido, tengo y seguiré teniendo comunicación con TODAS las fuerzas políticas”, escribió Córdova en su cuenta de Twitter el 24 de agosto.

Sin embargo, esa no fue la única ocasión en que la Gobernadora de Campeche reveló conversaciones que involucraban a Córdova. El 22 de noviembre de 2022, presentó otra serie de chats entre Alejandro Moreno y el Consejero Presidente.

RELACIÓN CON PARTIDOS

Las reuniones, conversaciones, respaldo y relación en general que ha sostenido Lorenzo Córdova con los partidos de oposición, PRI, PAN y PRD, principalmente, ha sido otro de los reproches constantes que se han realizado al Consejero Presidente, en los cuales, el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a Córdova de abandonar su rol neutral e incluso lo ha colocado como “corcholata” de la oposición para el próximo proceso electoral de 2024, para el cual está impedido por ley.

En el mes de diciembre pasado, en el contexto en el que se discutía en la Cámara de Diputados la Reforma Constitucional en materia electoral y en el que ya se había anunciado un “Plan B”, la Gobernadora de Campeche difundió diversos chats entre los dirigentes de los partidos PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, en las que si bien no participa Lorenzo Córdova, sí lo involucraban.

En los mensajes se lee cómo los dirigentes partidistas acordaban una reunión con el Consejero Presidente del INE en casa de Edmundo Jacobo, Secretario Ejecutivo del órgano electoral.

La reunión entre los representantes de la alianza Va Por México con el encargado del órgano electoral mexicano se criticó por parte del partido oficialista Morena y sus aliados, debido a que la Constitución establece que los servidores públicos electorales deben de conducirse con independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y certeza, y que el Código de Conducta de los funcionarios electorales establece que se debe “evitar cualquier acto que indique apoyo injustificado a candidatos, partidos o tendencias políticas, o actos que puedan ser interpretados de esa manera”.

Lorenzo Córdova no respondió inmediatamente y guardó silencio sobre el tema, hasta finales de enero, cuando fue cuestionado directamente por el periodista Álvaro Delgado con respecto a la reunión sostenida en el domicilio particular de Edmundo Jacobo Molina. Lorenzo Córdova lo admitió y acusó ser víctima de espionaje

La entrevista en ese momento fue breve, e interrumpida por el Consejero Ciro Murayama. Córdova Vianello respondió que el conciliábulo con Moreno, Cortés y Zambrano celebrado el 3 de marzo de 2021, fue honesto.

“El presidente del INE tiene múltiples reuniones, tiene siempre, por definición, reuniones con los presidentes de todos los partidos políticos. Yo tengo comunicaciones, algunas se han hecho públicas en virtud del espionaje y de prácticas ilegales seguramente, otras no. Ojalá que algún día se hagan públicas las comunicaciones que he tenido con los presidentes de Morena, por ejemplo”, respondió Córdova.

Esa no fue la primera ni la única vez que Córdova ha insistido en que es “normal” sostener reuniones con los partidos. Una respuesta similar la emitió en enero del año pasado, luego de que fue criticado por asistir a una reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), realizada en la Cámara de Diputados el 27 de enero de 2022.

“Agradezco la invitación a la plenaria del grupo parlamentario del PAN, de cara al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la LXV Legislatura. Como suele ocurrir, el INE dialoga con las fuerzas políticas al arranque de los trabajos legislativos”, escribió.

Agradezco la invitación a la plenaria del grupo parlamentario @diputadospan de cara al inicio del 2o. periodo ordinario de sesiones del 1er año de la LXV Legislatura.

Como suele ocurrir, el @INEMexico dialoga con las fuerzas políticas al arranque de los trabajos legislativos. pic.twitter.com/c5IjD8oNju — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) January 27, 2022

Previamente, el Presidente López Obrador criticó la asistencia de Córdova al acto y lo calificó como ejemplo de una autoridad que se supone imparcial, pero que no lo es.

“El Presidente del INE encabezando el Congreso, la Convención del PAN, de un partido, cuando debería de ser una autoridad imparcial y cuidar las formas porque la forma es fondo. Pero no. No se dan cuenta, o no les importa”, señaló el mandatario durante su conferencia matutina del 28 de enero de 2022.

En esas mismas fechas, Lorenzo Córdova también asistió a una reunión plenaria del PRD y aprovechó para asegurar que sus participaciones en las plenarias era “algo normal”: “He participado en plenarias del PT [Partido del Trabajo], en reuniones del [Partido] Verde, es algo muy normal que ocurra esto, es anormal que no ocurriera. Una cosa es eso y otra cosa es que venga a levantarle la mano a un candidato. Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer, sería faltar a mi responsabilidad”.

LAS CONFRONTACIONES CON PALACIO NACIONAL

La gestión de Lorenzo Córdova frente al órgano electoral ha sido criticada por el Presidente López Obrador principalmente por su oposición a las políticas de gobierno que ha impulsado como fue en un inicio el ajuste de los salarios exorbitantes de lo que ha sido llamada como la “burocracia dorada” y en fechas recientes por su oposición a la Reforma Electoral en la que se ha empleado el argumento de la supuesta “desaparición” del INE.

“Él (Lorenzo Córdova) es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo. Hay otros peores. Yo lo lamento mucho porque conocí a su papá, fuimos amigos, compañeros, un hombre excepcional, extraordinario, pero así suele pasar a veces con los hijos, con los nietos”, dijo el Presidente el pasado 30 de enero.

El presupuesto destinado al Instituto Nacional Electoral, los altos salarios de los consejeros y del Secretario Ejecutivo —superiores a los del Presidente de la República—, las consultas ciudadanas y las reformas electorales, son algunos de los temas en los que se ha mantenido la confrontación directa entre el Consejero Presidente del INE y el titular del Poder Ejecutivo federal.

El choque entre ambos se profundizó con la organización de la Consulta para la Revocación de Mandato, en donde el INE acusó que no contaba con el presupuesto suficiente por lo que limitó la difusión del ejercicio y redujo el número de casillas.

Hasta Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral de 2003 a 2007, y a quien igualmente se le ha relacionado como allegado de la oposición por su papel en la elección de 2006 —sobre la cual aún persisten las acusaciones de fraudulenta—, ha criticado al Consejero Lorenzo Córdova Vianello por volverse “activista y opositor”.

De acuerdo con lo expuesto por el extitular del IFE, Córdova Vianello “daña al instituto” con su actitud: “Una cosa es defender al @INEMexico, otra volverse activista y opositor. En esta última faceta Córdova se excede y daña al Instituto en un momento en que se procesa la elección de [email protected] [email protected]”, escribió el también director general de Integralia Consultores el pasado 7 de marzo.

Lo cierto es que Lorenzo Córdova siempre ha defendido su protagonismo:

“Lo ideal sería un árbitro que no se ve, pero cuando tú tienes a jugadores que juegan al límite, cuando los equipos juegan al límite, pues el árbitro tiene que verse porque si no, el partido se descompone. El escenario ideal sería jugadores, en este caso partidos, candidatas y candidatos que cumplieran puntualmente con lo que dice la Ley”, dijo a SinEmbargo en abril de 2021.

Eduardo Huchim, especialista en temas electorales y exconsejero del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, ha explicado en entrevista con SinEmbargo que, a Lorenzo Córdova, en su calidad de titular del INE, le toca asumir el papel del árbitro, es decir, que no puede perder de vista la imparcialidad. No obstante, la presidencia de Lorenzo Córdova ha optado por una actitud de confrontación.

“Por momentos no se puede distinguir si está hablando el árbitro o si está hablando uno de los jugadores, es decir, uno de los actores políticos. Yo digo que dejaron [Córdova y Murayama] de ser árbitros y se han convertido en jugadores en esta situación y hay actitudes que se toman mal”, ha calificado el especialista.

DERROCHE DE RECURSOS

Los recursos que se destinan al INE y los salarios de los consejeros electorales han sido otros puntos de disputa y reclamo no sólo contra Lorenzo Córdova, sino para todo el organismo electoral.

El pasado 8 de marzo, el Presidente López Obrador informó que ya había girado instrucciones al Secretario de Gobernación para que solicitara que el Instituto de la Transparencia le pida al Instituto Electoral dar a conocer cuánto dinero tiene en sus fideicomisos.

“Qué uso le han dado a ese fideicomisos o a esos fideicomisos y para qué es ese dinero, saber cuánto es, cómo lo han gastado y cuáles son las partidas principales porque no se sabe nada”, expresó el mandatario en su conferencia matutina.

Por su parte, Lorenzo Córdova respondió ese mismo día que los fideicomisos –el Fondo para Atender el Pasivo Laboral y el Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria, que también incluye el Fondo para la Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos– están amparados en la ley y en su autonomía.

“Los fideicomisos son legales. Se encuentran sustentados desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual determina que el INE contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio de su función”, respondió.

Pero el tema de los fideicomisos es sólo el reproche más reciente hacia el INE, quien ha sido señalado por el manejo de su presupuesto, en el que incluso, hasta ha pagado para medir su imagen y la del propio Consejero Presidente, Lorenzo Córdova.

En noviembre pasado, la periodista Daniela Barragán publicó un reportaje que da cuenta que las encuestas del INE dejaron de ser sondeos sobre la confianza de la población hacia el Instituto para convertirse en mediciones de qué opina la gente sobre los recortes presupuestales o de las actividades de Lorenzo Córdova, el Consejero Presidente.

De acuerdo con la investigación, fueron al menos nueve encuestas que el INE pagó con recursos públicos a las encuestadoras Enkoll y GBC Ulises Beltrán y Asociados S.C, en contratos celebrados en diciembre del año 2020 y en los que se gastaron 1 millón 401 mil 860 pesos.

De las encuestas, tres sondeos pagados a Enkoll 681 mil 732 pesos se centraron en conocer los niveles de confianza del Instituto. Luego, para 2021 y 2022, en las encuestas que pagó a GBC Ulises Beltrán y Asociados integraron preguntas relacionadas con la imagen de Lorenzo Córdova y sobre los conflictos entre el INE y el Gobierno federal, y sobre éstos últimos la opinión de la muestra permite ver diversas inconformidades hacia el Instituto.

Al historial de polémicas por el derroche del INE, se le agrega además el monto que se entregara a los consejeros salientes como finiquito al concluir sus periodos.

El INE dio a conocer el pasado 16 de marzo que Lorenzo Córdova Vianello recibirá al menos un millón 934 mil 380 pesos por concepto de “finiquito” por su labor en el organismo y que el consejero Ciro Murayama recibirá un millón 663 mil 388 pesos.

Sin embargo, la representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral aseguró que la cifra dada a conocer se queda muy por debajo de lo que realmente recibirán en total los consejeros salientes.

El Diputado Mario Llergo ha asegurado que son más de 9 millones de pesos los que recibirá Lorenzo Córdova: 1.9 millones de pesos por compensación laboral, 7 millones 030 mil 056 pesos por un seguro de separación individualizado y 121 mil 880 pesos por finiquito.

Llergo declaró a SinEmbargo Al Aire que el INE actuó de manera dolosa al dar conocer sólo un concepto de lo que integra el finiquito y no informar de la existencia de otros tres apartados que tienen que ver con el aguinaldo, primas vacacionales, el fondo de ahorro para el retiro y el seguro de gastos médicos mayores.

LA PLAZA EN LA UNAM Y GIRA DESPEDIDA

En sus últimos días como Consejero Presidente, Lorenzo Córdova realizó una gira por Estados Unidos durante 13 días para sostener diversas reuniones de trabajo con instituciones,.

El funcionario visitó las ciudades de Washington, D.C. y Nueva York, para reunirse con Craig Jenness, jefe de la División de Asistencia Electoral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); con funcionarios del Council of the Americas; representantes de la National Endowment for Democracy (NED), National Democratic Institute (NDI), International Repulican Institute (IRI), International Foundation for Electoral Systems (IFES), el Woodrow Wilson Center, Center for American Progress, Center for Strategic and International Studios (CSIS), y The Atlantic Council.

Además, de visitar a Brian Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y a Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Esta última reunión fue la que más generó polémica, pues se trata de un funcionario al que el Gobierno mexicano ha criticado en múltiples ocasiones por adoptar posturas antidemocráticas e intervenciones, como ocurrió con Bolivia.

Me reuní con @lorenzocordovav Consejero Presidente del @INEMexico. Dialogamos sobre la necesidad de transparencia en los procesos electorales y el desarrollo que ha tenido el INE al respecto, destacándose la imparcialidad y capacidad profesional de sus funcionarios. pic.twitter.com/sVPabtgXIt — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) March 22, 2023

El Presidente López Obrador calificó la gira de despedida de Córdova como “turismo político derechoso”, “facho”, que además se paga con dinero público.

“Es muy acorde con lo que él representa y significa, un representante de la oligarquía de México, un personaje antidemocrático de la élite política del país entonces no es ninguna novedad que se reúna con [Luis] Almagro”, expresó el mandatario el pasado 24 de marzo.

A esa gira de despedida le precede, la asistencia del Presidente Consejero a la Cumbre Mundial de la Democracia Electoral, en junio del año pasado, en la cual, acusó que las autoridades electorales y el INE ha sido supuesta víctima del ‘ hostigamiento’ que reciben las autoridades electorales en México.

En ese momento, Lorenzo Córdova acusó que hasta entonces, de 869 conferencias matutinas del Presidente, en 299 ha hablado del INE y el 63 por ciento fueron ataques directos.

Ahora que acaba su tiempo en el INE, Lorenzo Córdova regresará al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la plaza de investigador que preservó con violaciones a la legislación universitaria, como mostró una investigación realizada por el periodista Álvaro Delgado en SinEmbargo en septiembre del año pasado.

El Estatuto de Personal Académico (EPA) de la UNAM sólo autoriza una licencia académica sin goce de sueldo de seis años como máximo y así se lo habría hecho saber el l Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM a Lorenzo Córdova en el año 2014, cuando fue electo titular del INE. Sin embargo, el INE y el Consejo Interno del IIJ decidió ampliarla, en dos ocasiones, hasta 2023, violando esa disposición jurídica.

Lorenzo Córdova Vianello respondió con una carta en la que aseguró que la licencia académica obtenida y las prórrogas fueron aprobadas por los órganos de autoridad de la UNAM que están facultados legalmente para hacerlo y “dicha licencia y sus prórrogas fueron sin goce de sueldo. “Ello quiere decir que, aunque he seguido desempeñando permanentemente mis labores académicas de docencia, investigación y difusión en la UNAM (clases, dirección de tesis, seminarios, conferencias, publicaciones, etcétera), la Universidad no ha erogado un sólo centavo en ellas”, pretextó el aún Consejero Presidente del INE.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.