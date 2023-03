AMLO dice que valores culturales protegen del fomento al consumo de drogas en México

El mandatario reiteró la necesidad que hay Estados Unidos de tener una atención social al problema de consumo de drogas que actualmente enfrenta; AMLO planteó una colaboración con el Consejo de la Comunicación para la campaña de prevención en México.

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado esta mañana que, gracias a los valores mexicanos, la situación en el país es más favorable que en Estados Unidos con respecto al consumo de drogas.

“Afortunadamente, no tenemos un consumo mayor de drogas, lo digo con todo respeto, distinto a la crisis humanitaria que están enfrentando en Estados Unidos por el consumo de drogas químicas, y en especial del fentanilo“, destacó el mandatario durante su conferencia matutina de este jueves.

Agregó que, tanto las autoridades como la sociedad estadounidenses, tienen extrema preocupación ante dicha crisis, pues aseguró que el consumo del fentanilo y otras drogas sintéticas han provocado la muerte de más de 100 mil personas en dicho país. “Es mucha la adicción, es mucho el consumo”, dijo.

Es por ello que el Presidente instó a que las autoridades de Estados Unidos atiendan el problema desde un ámbito social, pues afirmó que sus costumbres son distintas a las de México, como la salida de jóvenes de sus casas a los 18 años.

“Independientemente del tráfico y la distribución, lo que tenemos que ver es por qué el consumo, por qué la falta de felicidad de los jóvenes, por qué el vacío, por qué el abandono, por qué se recurre a eso, qué está sucediendo”, subrayó en la conferencia de prensa.

Ante dicha situación, remarcó el dolor que representa la crisis que enfrenta Estados Unidos, por lo que reiteró el fortalecimiento de los valores, ya que “es lo que siempre nos ha salvado”.

Dentro del mismo contexto, y a propósito del cambio de presidencia del Consejo de la Comunicación (CC) —realizado en la misma conferencia matutina presidencial—, el Presidente López Obrador encomendó a dicho organismo una campaña de prevención de drogas, la cual podría ser cofinanciada por el Gobierno federal.

“Firmar un convenio donde una parte del tiempo sea aportación de la Cámara y otra parte que nosotros podamos comprar tiempo, firmamos un acuerdo con ese propósito, no al consumo de las drogas, informar el daño que causan, es información para los jóvenes, para las familias”, resaltó el mandatario.

En dicho momento, López Obrador afirmó que través de esta campaña, y otras acciones por parte del Gobierno federal, podrían desincentivar el consumo de drogas y, en consecuencia, salvar muchas vidas.

“Si nosotros logramos que no se incremente el consumo de estas drogas vamos a salvar muchas vidas, pero también vamos a poder reducir los homicidios en el país porque la mayor parte de los homicidios, de los asesinatos en México tienen que ver con el enfrentamiento de los grupos de la delincuencia organizada y de manera especial por el enfrentamiento que se produce entre estos grupos por la venta, por el narcomenudeo”, añadió.

México y Estados Unidos últimamente han presentado roces con respecto al crimen organizado y el tráfico de fentanilo, su último episodio fue cuando cinco senadores republicanos presentaron una iniciativa para considerar a cárteles de la droga como organizaciones terroristas.

Esto sucedió horas después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador retara al Senador extremista Lindsey Graham a debatir sobre el fentanilo.

López Obrador dirigió una batería de preguntas directamente a Graham, a quien le pidió debatir a distancia sobre lo que están haciendo México y Estados Unidos. El Senador republicano le respondió con frases cortas pero contundentes.

El nuevo jaloneo se inició por la mañana, cuando el Presidente mexicano se refirió directamente a Graham: “Yo le quiero hacer una pregunta al Senador, o dos o tres, porque es buena la polémica. Yo sostengo que, yo como Presidente y cualquier persona, puede ir a cualquier persona del territorio nacional y sí hay riesgos en unas regiones más que otras, en unas ciudades más que otras, pero la vida se mantiene inalterable en todo el país”.

Las preguntas que el Presidente le hizo al Senador son:

–¿Se consume fentanilo en Estados Unidos, sí o no?

–¿Quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos? O mejor: ¿si hay capos, si hay cárteles que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos. Sí o no?

–¿Los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos son mexicanos o estadounidenses?

–¿Se les persigue a los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos y se les castiga?

–¿Se puede comprar una ametralladora o un arma de alto poder en los supermercados de Estados Unidos, sí o no?

–¿Qué programas tienen para apoyar a los jóvenes en Estados Unidos con el propósito de que no consuman droga?

–¿Qué están haciendo, están garantizando a los jóvenes en Estados Unidos el derecho al estudio y el derecho al trabajo?

–¿Por qué no cambian ese proceder de que se abandona a los jóvenes desde la adolescencia y no se les mantiene en el hogar? ¿No cree que eso le cause a los jóvenes infelicidad, desdicha, insatisfacción y que ese sea uno de los motivos por los que se inclinen al consumo de las drogas?

El Presidente aseguró que le gustaría aún así a distancia seguir polemizando con él sobre estos temas porque se trata de ir al fondo y atender las causas.