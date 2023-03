FBI ofrece recompensa para hallar a ciudadana estadounidense secuestrada en Jalisco

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- La Oficina de San Francisco del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ofrece una recompensa de hasta por 40 mil dólares por cualquier tipo de información que permita la localización de Mónica de León Barba, ciudadana estadounidense que fue secuestrada en Tepatitlán, Jalisco, a finales del año pasado.

La cuenta oficial de Twitter de búsqueda del FBI explicó que, la joven de 29 años salió el 29 de noviembre de 2022 de su casa en Tepatitlán, Jalisco, para sacar a pasear a su perro; sin embargo, ella nunca regresó.

El FBI dio instrucción a toda aquella persona que tenga con cualquier tipo de información que dé con la ubicación de la joven, se acerque a su oficina del Buró más cercana o en la Embajada o Consulado estadounidense más próximo.

De la misma forma, también se puede emitir un reporte vía online o llamar a través de mensaje de texto y llamada telefónica. Las denuncias pueden ser anónimas.

Mónica de León Barba es una mujer de origen estadounidense nacida en el estado de Jalisco, México, un 6 de julio de 1993.

De acuerdo con su descripción, su cabello y ojos son color café, su estatura es de 1.70 metros, su peso es de 108 kilogramos y es de tez blanca.

The #FBI is offering a reward of up to $40,000 for information leading to the recovery of Monica de Leon Barba, a United States citizen who was kidnapped in Tepatitlán, Jalisco, Mexico, while walking home from work with her dog on November 29, 2022: https://t.co/o8x9rNKIbN pic.twitter.com/fDItY2SjpU

Hace apenas unas semanas, la Oficina del FBI en Los Ángeles, California, solicitó ayuda para localizar a la ciudadana María del Carmen López, de origen mexicano, quien fue secuestrada el 9 de febrero.

Del Carmen López, de 63 años, fue secuestrada cuando se encontraba en su casa ubicada Pueblo Nuevo, Colima, de acuerdo con un comunicado de la oficina del FBI en Los Ángeles.

“Si tiene alguna información sobre esta persona, comuníquese con la oficina local del FBI o con la embajada o el consulado estadounidense más cercano”, se lee en la publicación.

El FBI ofreció 20 mil dólares por información que conduzca al paradero de López, una mujer hispana, con cabello rubio y ojos marrones, que lleva delineados.

La víctima de 1.57 metros de altura y de 72.5 kilogramos, según describe su ficha de búsqueda, fue vista por última vez en uno de los viajes que realizaba su madre entre Los Ángeles y México.

Su hija Sonia López, declaró a NBC4 que el presunto secuestro ocurrió cuando su madre estaba sola en su domicilio en México, ya que su esposo estaba visitando a un médico en Los Ángeles.

The #FBI is offering a #reward of up to $20K for information that leads to the location of Maria del Carmen Lopez, 63, who was allegedly #kidnapped from a residence in Pueblo Nuevo, Colima, Mexico, on 2/9. Lopez is an American citizen with ties to #SoCal. https://t.co/TbJDuPP7hA

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) March 16, 2023