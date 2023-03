La CdMx denunciará penalmente a Sonora Grill por discriminación y falsificación

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer este jueves que la cadena de restaurantes Sonora Grill realizó prácticas generalizadas de segregación y discriminación, así como presunta falsificación de documentos.

La mandataria capitalina informó en conferencia de prensa que, además, Sonora Grill Group tampoco coopero con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la capital (COPRED) luego de que se reportaran más denuncias ciudadanas contra la sucursal de Polanco, y mintiera con haber tomado cursos para eliminar dichas prácticas.

“Sonora Grill no solamente no reconoce lo que COPRED investigó y dictamina que hay discriminación por racismo; no sólo no reconoce, sino que simula hacer exámenes, y peor aún, falsifica exámenes. Eso es penal, tanto la discriminación como el fraude; el poner una firma donde no es. Lo vamos a llevar a nivel penal. No se puede tolerar que este establecimiento se burle”, advirtió.