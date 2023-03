No hay “fuego amigo”, afirma Adán Augusto; Ebrard es mi amigo, dice luego de críticas

Adán Augusto rechazó que exista “fuego amigo” al interior del Gabinete federal tras declarar en días pasados que el Canciller Marcelo Ebrard es el verdadero responsable de la política migratoria en México.

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).– Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), volvió a pronunciarse por el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juarez que mató a 39 migrantes. Esta vez no repartió culpas y aseguró que “todos deben de asumir su responsabilidad”.

El titular de la política interna del país fue cuestionado al termino de la 105 Asamblea General ordinaria de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) sobre la posible renuncia de Francisco Garduño al Instituto Nacional de Migración (INM).

“Yo mantengo comunicación con Francisco, con el Secretario de Relaciones Exteriores, la mantengo con la Secretaria de Seguridad (Rosa Icela Rodríguez), la mantenemos todos y estamos informados de lo que sucedió”, respondió.

“¿Por ética no debe de renunciar?”, preguntaron los reporteros. A lo que el Secretario respondió que “lo más importante ahora es recuperar que quienes están hospitalizados pueden recuperar su salud, que se brinden todas las facilidades para repatriar los cuerpos de quienes desafortunadamente fallecieron”.

“¿No debería de asumir su responsabilidad?”, se le insistió. “Yo creo que todos debemos asumir nuestra responsabilidad”, respondió.

También rechazó que exista “fuego amigo” al interior del Gabinete federal tras declarar en días pasados que el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón es el verdadero responsable de la política migratoria en México.

El pasado 28 de marzo, en entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula, Adán Augusto señaló que la Secretaría que él dirige es responsable de la migración en México únicamente para efectos administrativos, mientras que la verdadera dependencia que debe trabajar en ese tema es la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Habrá quienes me dicen, bueno ¿y por qué el Secretario de Gobernación quiere hablar sobre el tema, si él no es el encargado de operar el sistema migratorio? Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación, para efectos administrativos, hay un acuerdo al interior del Gobierno y es Marcelo, el Secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio”, afirmó.

A pesar de ello, aseguró que existe una responsabilidad compartida entre ambas Secretarías de Estado, por lo que está dispuesto a dar la cara por el incendio ocurrido durante la madrugada de este martes en una de las ciudades más importantes del estado de Chihuahua.

“El Gobierno no es de uno o de otro, el Gobierno lo encabeza el Presidente y quienes estamos con él, pues tenemos la responsabilidad y esa responsabilidad es compartida de entrarle a los asuntos. No hay temas delicados, es momento de atenderlo, de coordinar esfuerzos y de dar toda la atención posible a las víctimas”, agregó.

Sobre la difusión de un video por el Gobierno de Chihuahua, en el que se muestra a funcionarios del Instituto Nacional de Migración no abrir las rejas para permitir la salida de los migrantes, el Secretario Adán Augusto condenó la publicación del material, quien aseguró que no debió de hacerse eso para no entorpecer investigaciones y tener respeto por las víctimas y familiares.

“Yo repruebo una conducta como esa, pues el video nosotros lo teníamos desde la madrugada, desde la noche, pero para no entorpecer las investigaciones y por respeto a las víctimas, uno debe ser cuidadoso con estos asuntos. Creo que el esfuerzo de las autoridades debe estar enfocado ahorita en la atención”.

Migrantes que temían ser deportados prendieron fuego a colchonetas en un centro de detención migratorio en Ciudad Juárez, en el norte de México, lo que provocó la muerte de 39 de ellos.

Horas después de que comenzara el fuego el lunes por la noche, había hileras de cadáveres cubiertos por mantas de aluminio fuera de las instalaciones migratorias que están situadas en la orilla sur del Río Bravo, frente a El Paso, Texas, en uno de los cruces más frecuentados por migrantes y solicitantes de asilo. Ambulancias, bomberos y camionetas de la morgue acudieron al lugar.