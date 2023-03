Agentes fueron amenazados con 20 años de cárcel por “evasión de reos”, acusa abogado

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- Los agentes que se encontraban en la estación de migración de Ciudad Juárez, en donde 39 personas murieron a causa de un incendio, fueron amenazados por el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, con ser encarcelados más de 20 años por “evasión de reos” si permitían la salida de los migrantes que ahí se encontraban encerrados, denunció el abogado Jorge Vázquez Campbell.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el abogado, quien representa a las personas involucradas en los hechos y que este día presentó una denuncia en contra de González Guerrero, afirmó que los agentes informaron al funcionario por teléfono del inicio del fuego y éste fue quien ordenó no liberar a los detenidos.

Jorge Vázquez Campbell detalló que tras los hechos tres personas que estuvieron en el centro de migración lo contactaron para pedir asesoría legal ante el temor de que se les señalara como responsables.

“El martes en la mañana fueron tres personas que estuvieron ahí en el lugar, fueron a pedirme un amparo con temor de que los fueran a acusar de homicidio. Me pidieron una orientación de cómo se podían defender y qué tenían qué hacer. Me platicaron como sucedieron las cosas”.

El abogado detalló que, de acuerdo con lo relatado con los agentes, el motín en el centro de migración comenzó luego de que las autoridades les cortaran el agua. Al no recibir respuesta por los encargados del lugar, los detenidos decidieron prenderle fuego a un colchón.

“El motín que se celebró ahí en migración fue porque les cortaron el agua, no había agua en los sanitarios ni para tomar, ya llevaban más de 12 horas detenidos, empezaron a sudar, empezaron a sofocarse, porque en esa zona es una bodega cerrada, no hay ventanas, no hay circulación de aire y no hay agua, entonces empezaron a protestar que les dieran agua, en reserva de que no les hicieron caso, se enojaron y uno de los reos obtuvo, mediante una dádiva, un encendedor y un cigarro, un refugiado prendió fuego a un colchón y el resultado fue que los agentes le avisaron a este señor, por teléfono a su celular sobre las circunstancias, la respuesta ‘saquen a las mujeres y déjenlos ahí para que sufran las consecuencias de lo que están haciendo’”.