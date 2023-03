Diputados se preparan para elegir a los nuevos consejeros del INE mediante un sorteo

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).– La Cámara de Diputados perfila que los nombres para ocupar la presidencia y tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) sean designados por tómbola, esto luego de la falta de acuerdos en la elección. Se prevé que la votación sea la madrugada del viernes.

El plazo para someter a votación el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sobre los nombres vence este 30 de marzo, ya sea por consenso o insaculación.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió ayer que los cuatro nuevos consejeros sean elegidos a través de una tómbola.

“Mi opinión es que no negocien, como era antes. Uno para ti, otro para ti, dos para mí. No: que se vayan a la insaculación. Es una propuesta muy respetuosa, que no negocien, que no haya cuota y que sea la fortuna, diría Maquiavelo, que es la suerte”, dijo durante la conferencia matutina del miércoles.