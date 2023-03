Gwyneth Paltrow gana juicio por accidente de esquí ocurrido hace siete años

PARK CITY, Utah, EU (AP) — Gwyneth Paltrow no tuvo la culpa de un choque en 2016 con un optómetra retirado en una carrera de principiantes en una elegante estación de esquí de Utah durante unas vacaciones familiares, decidió un jurado el jueves luego de un juicio transmitido en vivo que se convirtió en una fijación de la cultura pop.

Un jurado otorgó a Paltrow un dólar, una cantidad simbólica que pidió para demostrar que no se trataba de dinero, y le entregó la vindicación que buscaba cuando optó por llevarlo a juicio en lugar de llegar a un acuerdo extrajudicial.

Gwyneth Paltrow won her court battle over a 2016 ski collision at a Utah ski resort after a jury decided Thursday that the movie star wasn’t at fault for the crash. https://t.co/1Y1hEsaJFO pic.twitter.com/tn6H9ffCjM

