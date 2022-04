VIDEO: The Killers cumple sueño de fan y lo sube a tocar la batería en el Foro Sol

La noche dio inicio cuando la banda de Las Vegas liderada por Brandon Flowers afirmó “¡chilangos, estamos vivos!”, y prosiguió a interpretar “My Own Soul’s Warning” y “When You Were Young” frente a toda la multitud.

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- The Killers regresó a México después de años de ausencia para reunirse con sus fans en el Foro Sol como parte de la gira “Imploding The Mirage“. Sin embargo, la noche se tornó aún más especial cuando un seguidor subió al escenario para tocar la batería junto a la banda estadounidense.

“Tú, el de la camisa negra, sube al escenario”, lo invitó el vocalista Brandon Flowers antes de comenzar a tocar “For Reasons Unknow”. El joven logró llegar al gran recinto con ayuda del guitarrista Dave Keuning, mientras el público mexicano gritaba: “rífate, rífate”.

Acto seguido da inicio el tema anteriormente mencionado y el público se emocionó al escuchar tocar la batería a Roberto, el joven mexicano que logró uno de los momentos más emotivos del show con el instrumento de Ronnie Vannucci Jr. al compás de las luces, láseres y los gritos de “sí se pudo”.

Brandon Flowers subió a un fan de The Killers al escenario del Foro Sol pic.twitter.com/8VeMZIzzOw — Omaя Gallegos (@omarg294) April 30, 2022

La noche dio inicio cuando la banda de Las Vegas liderada por Brandon Flowers afirmó “¡chilangos, estamos vivos!”, y prosiguió a interpretar “My Own Soul’s Warning” y “When You Were Young” frente a toda la multitud en el recinto de la Magdalena Mixiuhca.

Acto seguido se toma una selfie con el cuarteto y baja del escenario.

La fiesta no daba tregua y seguía con temas como “Blowback” y “Running­Towards a Place”, que estuvieron llenas de luz y producción, como cada tema. “Somos The Killers de Las Fabulosas Vegas”, aseguró Flowers antes de continuar con “Some­body Told Me”.

Adolescentes y adultos cantaban y brincaban en todas las canciones que la banda interpretó, las miles de voces se convertían en una sola y la emoción y el júbilo no se podían negar en “Just Another Girl”, “Runaways” o “Read My Mind”. Además, en “Shadowplay”, cover de Joy Division, que se llevó a cabo un símbolo de homenaje a Ian Curtis.

El fin se acercaba, luego de casi dos horas de show frente a 65 mil asistentes, y la lluvia de confeti, llamaradas de fuego y rayos láser no se detenían. “Mr. Brightside” y “Jenny was a friend of mine”.

Esta es la selfie de Roberto, el héroe de la noche, después de tocar For Reasons Unknown con The Killers ❤️🇲🇽 GRACIAS ROBERTO! 📸 | Fer Campi pic.twitter.com/e4E4bLoK2j — The Killers Fans (@t_hekillersfan) April 30, 2022

“Gracias por hacer po­sible nuestro trabajo, nos debemos a ustedes”, terminó Ronnie Vannucci Jr.

Con el fin de promocionar su disco “Imploding The Mirage”, la agrupación comandada por Brandon Flowers regresó a México.

Su primera parada en tierras mexicanas fue en Monterrey, Nuevo León, pues se presentaron el 26 y 27 de abril en la Arena Monterrey. Después, el 29 de abril llegaron al Foro Sol de la Ciudad de México. Finalmente, ofrecerán un show en Guadalajara, Jalisco el 1 de mayo en el Estadio 3 de marzo.

The Killers presentó el 2020 su álbum Imploding The Mirage y el 2021 lanzaron su más reciente material discográfico: Pressure Machine.

La última vez que la banda visitó México fue en 2018 para promocionar su disco Wonderful Wonderful, presentándose en el Corona Capital Guadalajara, en el Foro Sol y la Arena Monterrey.

Fan de ver a l gente cumplir sueños y hoy este vato cumplió uno al tocar con the killers pic.twitter.com/wqwBtvaRJC — Gi (@_GiselleHD) April 30, 2022

Setlist del show de The Killers en el Foro Sol, CDMX 🇲🇽 29/04/22 Roberto fue el fan encargado de tocar “For Reasons Unknown” y terminaron con Jenny Was Of Friend Of Mine a petición de otra canción más ❤️ 📸 | The Killers Shows pic.twitter.com/Abpy7elXkk — The Killers Fans (@t_hekillersfan) April 30, 2022

La rompió cabron tocando con The Killers pic.twitter.com/e0mTpcI7PA — Gi (@_GiselleHD) April 30, 2022

Increible el concierto de The Killers, no podia escuchar mi propia voz a la hora de cantar Just Another Girl 🤯 #TheKillers pic.twitter.com/mJPiJbbHjn — Julián (@Julian54253855) April 30, 2022