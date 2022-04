Pumas, reyes de la remontada, juegan contra Sounders de Seattle en final de CONCACAF

Andrew Kennis

Doctor Andrew Kennis es un investigador académico quien se ha desarrollado como periodista internacional y como profesor de educación superior. El Dr. Kennis ha sido corresponsal fronterizo para teleSUR English y publicado en una variedad de fuentes de noticias, incluyendo Proceso, The Guardian, emeequis, VICE, The Christian Science Monitor, Al Jazeera English, Time Out y muchos otros puntos de venta que van desde diarios y semanales a periódicos mensuales. Su trabajo lo ha llevado a entrevistas en la televisión internacional (RT) y en la radio pública nacional (National Public Radio). Ha reportado desde lugares ubicados en cuatro continentes y en más de veinte países de todo el mundo. El Dr. Kennis es un Investigador Nacional (SNI) al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) después de haber sido investigador en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP). Como docente, ha impartido clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, Rutgers University, la Universidad Iberoamericana, Northwestern University, UTEP, California State University y en la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign.