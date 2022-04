Las CLAVES de la compra de Twitter por Elon Musk: Hay más preguntas que respuestas

Por Javier Otazu

Nueva York, 30 abr (EFE).- La compra de la red social Twitter por Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha sido esta semana uno de los temas más comentados globalmente, pero hasta el momento son más las preguntas que las respuestas sobre el futuro de esta red que tiene actualmente 229 millones de usuarios al día, según sus cifras.

Los miles de artículos publicados en todos los idiomas cuestionan el poder que acumulan algunos individuos sobre redes sociales que usan millones de personas y la necesidad o no de regularlas en aras del bien común y de advertencias contra la “censura”, que según Musk es excesiva en Twitter.

La inversión de 44 mil millones de dólares que le ha supuesto a Musk la compra de Twitter le ha obligado ya a deshacerse en solo tres días —del martes al jueves pasado— de 9,6 millones de acciones en su compañía Tesla de vehículos eléctricos, que le reportaron ocho mil 500 millones de dólares, según los documentos facilitados por la Comisión del Mercado de Valores.

¿Cómo explicar todo este esfuerzo del hombre más rico del mundo —Forbes calcula su fortuna en 246 mil millones de dólares— para una red social relativamente pequeña, y además deficitaria, pues siempre está en pérdidas?

LAS PROMESAS DE MUSK A LOS BANCOS

Ayer, el canal económico CNBC relataba las negociaciones de Musk con los grandes bancos que le han ayudado a financiar la operación y explicaba algunas de las propuestas que el excéntrico millonario de origen sudafricano ha adelantado, más como ideas que como compromisos firmes y detallados.

A nivel interno, Musk tendría previsto recortar los salarios de los directivos, tan altos que el pasado año supusieron 630 millones de dólares (un incremento del 33 por ciento con respecto a 2020), mientras que no descarta recurrir a despidos dentro del grupo, según otra información adelantada por Bloomberg.

En cuanto a la mejor vía de “monetizar” una red hasta ahora gratuita —salvo por el servicio de pago de Twitter Blue, que cuesta 2.99 dólares/mes— no están claras las intenciones de Musk después de que él mismo tuiteara y luego borrara que quería reducir la dependencia de la red de la publicidad.

Twitter Blue gives you a more custom Twitter experience, like using color themes to change the look of your Twitter for iOS app. Go to “Feature settings” and tap “Color theme” to choose your fave. pic.twitter.com/0Ms1yBudUS

— Twitter Blue (@TwitterBlue) June 23, 2021