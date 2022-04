Benedict Cumberbatch recibirá en su hogar a refugiados ucranianos que huyen de guerra

Por Pilar del Castillo

Los Ángeles, 30 de abril (LaOpinión).- Benedict Cumberbatch es una de las luminarias de Hollywood que se ha pronunciado a favor de Ucrania en repetidas ocasiones, y recientemente comprobó su compromiso con el pueblo ucraniano al revelar que acogerá en su hogar a una familia de refugiados en su natal Reino Unido.

En entrevista con Sky News, el actor detrás de cintas como Doctor Strange y The Power of the Dog se sinceró sobre su labor en apoyo a aquellos ucranianos que han tenido que abandonar su país como resultado de la invasión rusa.

Declaró que varios ucranianos que huyeron del país están de camino hacia su casa: “Estoy monitoreando su progreso todos los días”, dijo. “Lamentablemente, están en tratamiento médico. Decir algo más sobre eso sería una invasión de su privacidad, y decir demasiado sobre cuándo vienen y cómo lo manejaré invadiría la mía. Quiero darles estabilidad después de la agitación que han experimentado, y eso ocurrirá en mi casa“, añadió Cumberbatch.

Caught up with Benedict Cumberbatch and outside of an argument when I called his cloak a cape, it was a delight. I mean I was delighted. And I think you will be too. pic.twitter.com/tFY8AHj8ab

— Josh Horowitz (@joshuahorowitz) April 30, 2022