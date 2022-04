Lin-Manuel Miranda: Encanto tendrá su atracción propia en parques de Disney

Miami, 30 de abril (EFE).- La película de Disney Encanto tendrá su propia atracción en uno de los famosos parques de la compañía, adelantó el neoyorquino de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, autor de las canciones del filme ambientado en Colombia.

El músico, actor y dramaturgo indicó al medio Insider que la división de Disney que desarrolla los parques ya está trabajando en el proyecto de crear una atracción de parque temático, de la que todavía desconoce los detalles.

Y previamente había comentado a The Wrap que se imaginaba a los asistentes a los parques de Disney caminando por la famosa casa de los Madrigal, donde se desarrolla esta cinta que obtuvo el Óscar a mejor película de animación este año.

Gather la Familia! It’s time to celebrate #Encanto, the #AcademyAward winner for Best Animated Feature Film. Bring home the magic on Blu-ray & Digital today. https://t.co/K1vFxBqo1p pic.twitter.com/zk1irDdkm1

— Disney's Encanto (@EncantoMovie) March 31, 2022