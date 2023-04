“Checo” Pérez deslumbra y conquista el GP de Azerbaiyán; es su sexto triunfo en la F1

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS).- El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) ha conquistado este domingo la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuarta cita del Mundial de Fórmula 1, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari) han finalizado en el “Top 5”, cuarto y quinto respectivamente.

Con el sexto triunfo de su vida, el segundo de esta temporada, “Checo” comandó un podio que completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que consolidó su liderato y el doblete de Red Bull, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que no pudo defender su posición de pole en el trazado urbano azerí.

