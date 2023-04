“Hemos aprendido y manejado las diferencias” con Verstappen, reconoce “Checo” Pérez

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 30 de abril (ASMéxico).- Sergio Pérez y Max Verstappen son los claros contendientes por el título del 2023 de la Fórmula 1. Ambos de pilotos de Red Bull luchan por el mundial en el inicio de una nueva rivalidad deportiva que ya ha dejado cierto tipo de desencuentros sobretodo en los microfónos. Hoy una vez más, “Checo” superó a Max en una carrera en la que controló desde que tomó la punta y sobre ello Pérez resaltó que los dos lograron manejar las diferencias.

